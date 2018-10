Debat: Når kampagnemaskinen kører trods fakta

Forbrugerrådet Tænks vigtigste opgave er at varetage deres medlemmers interesse. Det er en respektabel vision, men det kræver selvfølgelig, at forarbejdet gøres så godt, at der bliver tale om reel forbrugerinformation og ikke misinformation. Desværre er Tænks kampagne om tandlægepriser baseret på en misfortolkning af statistik for at fremme et bestemt budskab. Sagen burde være grebet an fra en anden vinkel, hvis man var interesseret i en åben debat.

Vi kan godt blive enige om, at det kan koste mange penge at gå til tandlæge. Men Tænk burde undersøge, hvad der i virkeligheden ligger til grund for det høje prisniveau inden for privat tandpleje i Danmark. I stedet for at angribe en hel stand i sundhedssektoren med fejlagtige og dogmeprægede holdninger. Den egentlige årsag til de høje priser for tandbehandling skal findes i egenbetalingen på mere end 80 pct. i Danmark. En egenbetaling, der igennem de sidste mange år er blevet større og større som et resultat af et politisk valg og en politisk nedprioritering af tandsundheden.

En nedprioritering, der er vanskelig at forstå som sundhedsperson, fordi sammenhængen imellem oral sygdom og almen sygdom er velkendt og alment accepteret. Vi har intet imod dialog omkring forholdene i voksentandplejen. Men vi har problemer med at skulle forsvare os mod fejlagtige og usaglige påstande, som sætter en hel faggruppe i sundhedssektoren i et negativt lys.