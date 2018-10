Debat: Er Bjørn Lomborg sat uden for døren?

Jeg læser nu i regeringens udspil med energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) i spidsen, at vi skal gøre os fri af fossile energikilder. Det var den plan, Venstre skrottede først i 00´erne under Anders Fogh Rasmussen, efter at Svend Auken havde kørt planen i stilling i 1990´erne.

Har regeringen indset, at Svend Auken havde ret i, at vi skulle have vedvarende energi til at gøre os fri af de CO 2 -udledende fossile produkter? Eller er der sket noget nyt, som Venstre og de andre borgelige partier har taget til efterretning? Går Venstre stadig ind for Bjørn Lomborgs tvivl om, at det er drivhusgasserne, der skaber klimaforandringer?