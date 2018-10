I JP Erhverv forleden udtalte Danish Crowns topchef, Jais Valeur, at der skal en regulær revolution til i slagteribranchen og landbruget, hvis dansk svineproduktion skal bestå. Det er jeg enig i. Både svineproducenter og Danish Crown er under pres. Valeur har dog overset de vigtigste årsager til situationen.

Da Valeur blev direktør, udtalte han, at tiden var til en bedre afregning til landmændene, og han fremlagde en plan for at sikre landmændene en betaling, der lå væsentligt over udenlandske konkurrenter. Målet skulle nås på kort tid. Der var for en gangs skyld sendt et signal fra slagterigiganten, der kun kunne opfattes positivt for de danske svineproducenter.

Det mål, Valeur satte for Danish Crown, er ikke opfyldt. Man er ikke foran konkurrenterne, men betragteligt bagefter. Så meget, at svineproduktion i Danmark er underskudsgivende med risiko for afvikling. Valeurs automatreaktion er ifølge JP, at svineproducenterne skal optimere foderindkøb og fodringsstrategi.

Javel, Valeur. Selvfølgelig skal vi svineproducenter optimere og effektivisere, men at påstå, at en detalje kopieret fra en udenlandsk model kan redde økonomien i dansk svineproduktion, er et fatamorgana opfundet til lejligheden for at dække over den situation, som Danish Crown har bragt sig selv og danske svineproducenter i.

Danish Crowns årtier lange strategi med opkøb, nationalt og internationalt, har været mere kompleks og mindre profitabel end fortalt. Udtrykket ”en klar gevinst på den lange bane” har betydet, at fokus forsvandt fra daglig drift og nære mål. Det har kostet voldsomme tab for koncernen og de danske svineproducenter. Mon ikke Danish Crown skal skifte strategi og kigge indad. Husk, når én finger peger fremad, er der fire, der peger bagud. Det er ganske vist: Uvejret fra Danish Crown har bredt sig. Den danske svineproduktion står i orkanens værste storm.