Nogle gange i det her liv står man pludselig over for et eller andet, hvor man tænker, det kan ikke være rigtigt, eller det må da være en aprilsnar. Men sørme nej, der er politikere, der i ramme alvor mener, at det er menneskeværdigt at bygge højhuse, hvor man ikke kan lukke vinduerne op.

Vi vil ikke have et land, hvor man finder på sådan noget. Hvad tænker de dog på; jeg vil gerne slå til lyd for, at de politikere, der kan gå ind for dette, simpelthen ikke skal have lov at være politikere. Jamen skam få jer. Hvis dette lovforslag bliver vedtaget, synes jeg, at vi, der stadig har holdninger til, at man behandler vore borgere menneskeværdigt, skal slå os sammen i en protestbevægelse og få dette stoppet.