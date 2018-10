Lidt ærgerligt, at vi har mistet den nordiske mytologi. Her er beskrivelser af den evige kamp i naturen, med fimbulvintre og varme somre. Her kommer menneskene til kort i kampen mellem guder og jætter. Det, som sker, er uafvendeligt.

Vi lever på en kugle af ild, der er i en evig bevægelse rundt om sig selv og rundt om solen.

Sommetider gør det ondt. På den lange bane er Jorden udsat for påvirkninger og stød, som skaber uafvendelige forandringer.

Vi har brug for videnskabsfolk og politikere, der tør stå frem og fortælle, at det ikke kun er CO 2 , der er problemet, men at Jordens natur er at være skiftevis varm og kold.

Vi skal lære at lytte også til skeptikere. Trøst ved at ofre alle goder er en ny form for religion. Kendt i alle religioner som spægelse, hvis vi ofrer noget sammen, skal det nok gå godt.

Det hjælper nok ikke og ikke nok.