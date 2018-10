Du er på forretningsrejse og bliver ringet op af politiet. De fortæller, at der har været indbrud i dit hjem, men at de har fanget tyvene. De forklarer, at din robotstøvsuger er medskyldig i tyveriet, mens du kan takke din elmåler for, at tyvene blev fanget. Det lyder måske som en usandsynlig historie. Men moderne robotstøvsugere er koblet på nettet og kan efter få uger have indsamlet nok data i dit hjem til, at producenten af støvsugeren kan vide, i hvilke tidsrum du er hjemme, og hvordan plantegningen over dit hus ser ud.

Hvis producenten ikke har tilstrækkeligt styr på sine data, vil hackere kunne få fingrene i disse data. Hvis hackerne sælger informationerne videre til indbrudstyve, vil det være lettere for sidstnævnte at begå indbrud. Der findes allerede virksomheder, der udvikler systemer til elmålere, som blandt andet gør det lettere at opdage indbrud.

Med en elmåler, der kender din adfærd, kan man forudse, om det er dig eller en tyv, der er i huset. Hvis det ikke er dig, kan systemet ringe til politiet automatisk. De fleste vil nok mene, at et sådant system er uproblematisk. Men ligesom med robotstøvsugeren, kan der være etiske problemer ved det. Forestil dig, at du på forretningsrejsen får en sms fra din elmåler, hvor der står, at der de seneste dage har været megen aktivitet i dit soveværelse.

Elmåleren har derfor tilpasset gulvvarmen efter aktivitetsniveauet. Din mand burde have været på arbejde de seneste dage, så du kan nu regne ud, at han har en affære. Personlig information indsamlet i folks hjem kan og vil sandsynligvis blive solgt til tredjepart i mange tilfælde.

Jeg mener ikke, at det er selve dét, at informationen bliver solgt, der er problemet. Problemet opstår, hvis folk ikke har givet informeret samtykke herom. Generelt gælder princippet, at hvis det er moralsk forsvarligt at gøre noget frivilligt, så er det moralsk forsvarligt at gøre dette noget for penge. Det gælder også distribution af personlig information.