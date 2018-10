Ole Kristensen skrev forleden om problemer med nuludledningsbiler. Jeg forstår naturligvis godt, når det blev påpeget, at der bruges masser af brændstof (og dermed udledes CO 2 ) til at producere den nødvendige strøm; men du overser, at der er en løsning, som virker. Jeg har nu afprøvet den i tre år.

Mit kørselsbehov er ikke stort, mindre end 15.000 km om året. Min BMW i3 bruger derfor mindre end 2.100 kWh om året. I f.eks. andet kvartal producerede mit solcelleanlæg 2.140 kWh. Måske skulle Lars Løkke i stedet for afgiftsfritagelse for elbiler overveje tilskud til solcelleanlæg, og bilforhandlerne i stedet for gratis el i tre år give et tilskud til solceller.

Og nu vi er i gang med solcelleløsninger, kan det da undre, at vi ikke for længst har set et lovforslag om, at alle fremtidige tage skal lægges med solcelletagsten.