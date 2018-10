Som tilhænger af aftalebaseret internationalt samarbejde var det forstemmende at erfare, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti helst ser, at Danmark skal udvise modvilje i forhold at hjælpe Tyskland med at håndtere nogle flygtninge. Det har Tyskland ellers bedt om.

Jeg forstår på omtalen i JP, at det helt præcist handler om at få styr på ”Dublin-asylansøgere”. Sådanne skal i henhold til den fælles EU-politik have deres sag behandlet i det land, hvor de først har søgt asyl – selv om de også efterfølgende har søgt asyl i f.eks. Danmark.

Trods et beskedent antal af denne type flygtninge, er der mange lande, som forsøger at undgå at leve op til aftalen – altså ikke påtage sig ansvaret som første asylland, hvis de kan hitte på argumenter for at lade være – og altså lade et andet land stå med opgaven. Smålighed frem for hjælpsomhed og især til skade for de asylsøgere, som venter på en afklaring, mens ministre og bureaukrater skændes.

For asylsøgerne er det et ekstra problem, at det også handler om vedkommendes familie, hvoraf nogle måske aktuelt er i et helt tredje land og venter på at en genforening, hvis asylansøgningen imødekommes. Her hører det med til skænderierne, at EU-landene ikke er enige om definitionen på ”familie”.

Med Tysklands aktuelle ærinde er det vel hurtigt at få afklaret de sager, hvor der måtte være uenighed med Danmark om ansvaret. Jeg forstår ikke, at der i en sådan sag skal udvises politisk modvilje. Det handler vel om at hjælpe hinanden med en løsning i naboskabets ånd og med respekt for de mennesker som er kommet i klemme i upræcise regler.