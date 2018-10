Folkeskolelærer om sin hverdag: Når skoledagen ikke giver mening

Det stigende brug af vikarer ændrer folkeskolens trygge læringsfællesskaber til tilfældige rum, hvor uheldige magtbalancer kan opstå. Børn fortjener at møde fagligt velfunderede og faste lærere hver dag i skolen. Lærere, som sætter rammen og opretholder vigtigheden af den undervisning, vi er sammen om.



Jeg er selv lærer i folkeskolen. Før folkeskolereformen løste vi vikardækningen internt i lærergruppen. Det er ikke længere en mulighed. Vi er alt for få.



At indtage et klasserum kræver “sin lærer”. Forleden morgen følger jeg min datter i skole. Klassens lærer, Tina, er ikke kommet. To børn slås “for sjov” på gulvet. Et par drenge har indtaget lærerens stol. De råber fra stolen ud i klassen. Ingen siger, at de ikke må. En pige forsøger at dirigere klassekammerater til at finde deres stole og pladser.

En fremmed ung kvinde træder ind i klassen. En pige trækker mig i ærmet – hvornår kommer Tina? Jeg spotter vikarsedlen i den unge kvindes hånd og svarer: »I skal have vikar i dag«.

Det trækker i pigens mundvig.



På vej ud til bilen får jeg øje på Marcus fra klassen. Han står på fortovet mellem vejen og parkeringspladsen. Skolen er begyndt. Jeg spørger, om han ikke skal ind. »Jo,« siger Marcus, men jeg venter her, indtil Tina kommer.

Min erfaring er, at skolen fungerer, når relationerne er på plads. Trygge rammer og kendte voksne er afgørende for læring og trivsel. Det faglige indhold får betydning, når vi er sammen om det – lærer og elever.

Kommer den faste lærer ikke, ændres kontrakten for fællesskabet. Nogle børn fjoller eller råber op, andre trækker sig og bliver helt stille. Børn med særlige behov er særlig udsat, når rammerne skrider. De har brug for at blive set for at holde sammen på sig selv. Hvilken vikar opdager, at Marcus forgæves venter på fortovet efter sin lærer?

Efter skolereformen i 2014 eksploderede antallet af vikartimer i folkeskolen. På bare to år steg det med 58 pct., skrev Berlingske.

Skoledagene blev længere og lærerstaben mindre. Ifølge OECD leverer folkeskolen 36 pct. flere undervisningstimer efter reformen. Samtidig er lærerstaben ifølge Danmarks Lærerforening faldet med 14 pct. siden år 2009.

Sygedage og barns første sygedag forklarer selvfølgelig dele af vikardækningen. Men lærerstaben er lille, og skoledagene lange. Derfor rammes børnenes undervisning også af lærernes andre opgaver. Som lærere indkaldes vi til netværksmøder, kompetenceløft og interne møder i undervisningstiden. Uddannelse og ture med andre klasser skemalægges ikke. I stedet planlægger vi i hast undervisning, som vi skulle have forestået og overlader den til uuddannede vikarer.



Stramme budgetter frister skoleledelsen til at lade ofte unge studenter få ansvaret for elevernes læring og trivsel. I et regneark er vikarer billigere end faste, uddannede lærere. I praksis betaler børnene en alt for høj pris.

Vikarer har ofte meget lidt erfaring i at håndtere et klasserum og holde skole. En lang skoledag bliver til meningsløs opbevaring.

Ifølge DR Nyheder varetages i 2018 10,3 pct. af alle lektioner i folkeskolen af andre end klassens sædvanlige lærer. Det undrer mig, at forældre, forvaltninger og politikere ikke råber mere op.

Ovenstående udfordringer har stor betydning, men det er ikke en gordisk knude. En løsning

ligger lige for: kortere skoledage.

Børn i den danske folkeskole har langt flere undervisningstimer end børn i lande, som vi normalt sammenligner os med. Lange skoledage løfter ikke elevernes udbytte – det gør kvaliteten i den tid, børnene er der. Det er meningsløst at lade vikarer slæbe børn igennem en lang skoledag.

Lad os genoptage diskussionen om skoledagens længde. Giv børnene kvalitet i den tid, de er i skolen, og fri, når en god skoledag er forbi.