Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen redegjorde for nylig i et møde på Diakonissestiftelsen for partiets planer på sundhedsområdet. Et af forslagene var, at der skulle oprettes yderligere 1.000 sygeplejerskestillinger fra 2019 og fremefter. Da den borgerlige regering arbejder med planer om skattelettelser, vil den ikke på samme måde kunne løse problemerne med stor travlhed på hospitalerne osv.

Mette Frederiksen brugte det udtryk, at regeringen agter at brænde penge af på skattelettelser. Tilhørerne, som overvejende var formentlig meget mildt beskattede sygeplejerskestuderende, tog tilsyneladende godt imod det malende billede af regeringens finanspolitiske adfærd.

En eftertænksom vælger kan måske tillade sig at tvivle på, om Mette Frederiksen ville have brugt det samme udtryk, hvis hun havde talt til en forsamling af højt beskattede smede, murere eller tømrere. Mette Frederiksen har udtalt, at hun gerne vil være børnenes statsminister. Ordvalget på Diakonissestiftelsen tyder på, at hun også gerne vil være de sygeplejerskestuderendes statsminister. Tilbage står så spørgsmålet, om hun også gerne vil være skatteydernes statsminister.