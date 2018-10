Peder Juhl Madsen begik et par faglige fejl i sit indlæg ”Forbud mod glyphosat – alt andet er uforsvarligt” i JP. For det første bruges glyphosat ikke i forbindelse med nedvisning af kartoffelmarker. Stoffet er hverken velegnet eller lovligt at bruge til formålet. Så at visne kartoffelmarker er forårsaget af brug af stoffet, er simpelthen faktuelt forkert.

For det andet mangler der en meget vigtig pointe i referatet af forskningen fra University of Texas. Pointen kan blandt andet findes ved at læse nyheden om forskningen på universitetets egen hjemmeside. Læser man den, kan man se, at det ikke er korrekt, som Peter Juhl Madsen skriver, at forskerne finder, at det kun er hver tiende bi, der har været udsat for de glyphosatmængder, man finder i afgrøder og haver, som stadig er i live efter otte dage.

Det korrekte er, at forskerne mener, at bier, der har været eksponeret for glyphosat, er mindre modstandsdygtige over for bakterien Serratia marcescens. Det er således kun bier, der er angrebet af bakterien, som har den høje dødsrate, Peter Juhl Madsen skriver om – ikke sunde bier, der har været eksponeret for glyphosat.

Debatten om planteværnsmidler i almindelighed og glyphosat i særdeleshed er præget af mange myter. Det er ærgerligt, hvis halve sandheder får lov at sætte dagsordenen for dette for landbruget meget vigtige emne.