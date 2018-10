Vesten har spillet fallit: Færre og færre i verden lytter til den vestlige elite

Den vestlige verden er i forfald, og dens indflydelse i verden er svindende. Begge dele er der én hovedårsag til, nemlig den ledende elite i Vesten med politikerne som spydspids.

Denne elite lider af mentale synsforstyrrelser i udpræget grad, da dens syn på verdens samfund er præget af de vestlige idealer, som alle andre civilisationer i huntingtonsk forstand er inderligt indifferente overfor i større eller mindre grad.

De øvrige civilisationer er i større eller mindre grad spændende fra indifferente over overbærende til direkte fjendtligtsindede over for den vestlige civilisation. Dette kan symboliseres ved den sydamerikanske civilisation over den indiske og japanske til den russiske, kinesiske og i særlig grad den muslimske civilisation, som er vor civilisations hovedfjende.

Vestens ledende elite lider under den tvangstanke, at alle de øvrige civilisationers befolkninger higer efter samme grad af frihed, individualisme og demokrati, som vi nyder godt af i større eller mindre grad – for øvrigt med nedadgående tendens for så vidt angår frihed og demokrati, jf. den omsiggribende kontrol med alt og alle – ikke mindst påkrævet som følge af den muslimske og afrikanske invasion.

Der er tale om en tvangstanke, for ingen af de øvrige civilisationer deler vore idealer blot tilnærmelsesvist, selv om de gerne udadtil hylder dem. Nogle hylder en begrænset form for demokrati, andre individets frihed, men som regel uden at kræve det ansvar, vi normalt pålægger folk med magt. Og den her gældende tredeling af magten genfindes sjældent hos andre civilisationer.

De fleste er bedøvende ligeglade med de konventioner, som er vedtaget i eksempelvis FN og bøjer dem efter forgodtbefindende. Deres kultur, idealer og samfundsindretning er for dem vigtigere end højtravende og utopiske konventioner.

Den kinesiske civilisation har samfundets overordnede behov som styrende princip – med hovedparten af befolkningens accept. Individet ofres gerne og uden større refleksion for at opretholde princippet. Menneskerettigheder og politisk frihed for individet har samfundet kun en hånlig skuldertrækning tilovers for.

De muslimske kernelande – de arabiske nationer og eksempelvis Iran – har (udbredelsen af) islam som bærende princip, og alt i disse stater underordnes religionen i større eller mindre grad. Retssikkerhed er et ukendt begreb i denne civilisation.

Selv det muslimske Tyrkiet, som den vestlige elite en overgang var nærmest besat af at få tilknyttet den vestlige civilisation, viser på alle måder, at det er en utopi at forvente vore idealer efterlevet uden for vor egen civilisations grænser.

Den ortodokse civilisation med Rusland som kerneland har taget en afart af kapitalismen til sig, men afviser tydeligt andre dele af den vestlige verdens tiltag, herunder retsstatens principper og individets politiske frihedsrettigheder. Til gengæld anvendes ofte diktatoriske styringsredskaber.

Ligeledes lider den vestlige elite under den tvangstanke, at det er vor civilisations opgave at fremme andre civilisationers velstandsniveau. Det er det ikke. Den vestlige bistand er direkte skadelig ikke blot for vor egen civilisation, men også for vor klodes fremtid som sådan.

Bistanden til udviklingslandene hjælper mange til overlevelse, men har som negativ bieffekt, at landene på grund af stigende befolkninger fastholdes i fattigdom – infrastruktur og erhverv kan ganske enkelt ikke matche befolkningseksplosionen – og er muligvis i stigende omfang medvirkende til uønskede klimaændringer, ligesom vore egne befolkninger frarøves store milliardbeløb.

Samtidig pånøder disse lande os millioner af deres borgere til evig forsørgelse – med udbredt kriminalitet som følge.

Det er på høje tid, at vi her i Vesten genfinder fornuften og standser undergravningen af vor egen civilisation ved bl.a. at nægte andre civilisationers flygtninge og illegale migranter adgang til vort territorium (eventuelt via militær indsats) ved at kræve modydelser for eventuel hjælp til andre civilisationer (eksempelvis i form af tvungne børnebegrænsningsprogrammer) og ved at standse alle bestræbelser på at udbrede vore idealer til de andre civilisationer, som hverken ønsker disse idealer eller har behov for dem (bl. a. ved at ophøre med at blande os i deres konflikter, væbnede eller ej).

Ikke mindst det sidste vil føre til en fredeligere verden – og højere velstand i Vesten.

Derfor skal Vesten væbne sig til tænderne for at afskrække de øvrige civilisationer fra at begå aggressioner over for os og for at holde deres menneskemasser ude fra vort territorium. Ligeledes skal vi genfinde stoltheden ved vores kultur, som – i det mindste i vore øjne – er de øvrige civilisationer overlegen.

Desuden skal den kristne religion have langt større rettigheder end alle øvrige religioner.