Udlændingeminister Inger Støjberg og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen hævdede i JP forleden, at import af udenlandsk arbejdskraft skulle være nødvendig for at sikre velfærden. I den forbindelse påstår de, at hver udenlandsk arbejder skulle bidrage med mere end 300.000 kr. til statskassen.

Det er desværre forkert. Hvis man læser Finansministeriets økonomiske analyse 2018 af indvandrernes nettobidrag til de offentlige finanser, vil man kunne se, at den eneste arbejdskraft, der virkelig kan betale sig at importere, kommer fra det vestlige Europa, nærmere betegnet Storbritannien, Holland, Frankrig og Sverige.

Nettobidraget for arbejdskraft fra f.eks. Indien og Kina, som regeringen foreslår at åbne for, ligger helt nede på 15.000 til 40.000 kr. pr. indvandrer pr. år. Altså under en tiendedel af, hvad regeringen påstår.

Jeg tror simpelthen, at regeringen har ”glemt”, at når man importerer arbejdskraft fra disse to lande, medfølger der også en familie, der ofte trækker voldsomt på de offentlige ydelser. I øvrigt vil jeg da gerne lige påpege, at hvis der endelig skulle være et mindre overskud på de udenlandske arbejdere, ville dette overskud da ikke blive brugt på mere ”velfærd” som f.eks. mere hjemmehjælp til ældre. Nej, dette overskud ville først om fremmest udmønte sig i mere ”velstand” til virksomhedsejerne, en gruppe, som ikke just har lidt nød de senere år.

Jeg kan sådan set godt forstå, at blå blok gerne vil skaffe billig arbejdskraft til Dansk Industri og Dansk Erhverv. Det er trods alt dem, der betaler det meste af blå bloks valgkampagne. Man kan bare ikke bede Finansministeriet lave analyser af indvandrernes nettobidrag til samfundet og så bagefter upåvirket heraf smide helt andre tal på bordet.