Debat: Er EU ovenikøbet på vej mod mere handel?

JP skrev forleden, at franske Marine Le Pen sammen med den italienske Femstjernebevægelse ønsker at ændre EU fundamentalt efter næste EP-valg. Forudsat selvfølgelig at de får flertal i Europa-Parlamentet med deres andre allierede. Naturligvis vil EU-kursen ændre sig i næste valgperiode. Det sker faktisk relativt ofte på forskellige områder. Men faktisk tyder nye tal på, at EU i hvert fald på ét område kan være på vej endnu længere væk fra den kurs, som Le Pen tidligere har ønsket.

Tag for eksempel handelspolitikken. Her forventer analysefirmaet Votewatch i en ny analyse, at Europa-Parlamentets opbakning til globale handelsaftaler vil stige efter EP-valget i 2019. Stik imod den protektionistiske trend andre steder på kloden – og stik imod Le Pens synspunkter under sidste valgkamp i Frankrig.

I dag bakker knap hver sjette EU-politiker op om politiske forslag, som styrker global handel. Opbakningen forventes at stige med et par procentpoint efter valget. Det vil være godt nyt for Danmark. For vi har heldigvis ikke bare politikere, som bakker op om en aktiv handelspolitik. Handelsaftaler og globalisering er også helt afgørende for medarbejdere på danske virksomheder i industrien.

Senest har tre af fire tillidsrepræsentanter i Dansk Metal i en undersøgelse sagt, at globalisering er til fordel for den arbejdsplads, som de arbejder på. Det flugter ganske godt med virkeligheden. For to af tre medlemmer af Dansk Metal arbejder faktisk på virksomheder, som eksporterer. Selv om EU-kursen kan ændre sig efter valget til Europa-Parlamentet næste år, tyder meget på, at det går i den rigtige retning. I hvert fald hvis man har danske industriarbejdspladser for øje.