Statsminister Lars Løkke Rasmussen bebudede i sin åbningstale, at det skal være slut med salget af benzin- og dieselbiler i 2030. Selvom bilforhandlerne har knap 12 år til at omstille sig til den nye virkelighed, kan man roligt sige, at de får travlt. Udmeldingen vil nemlig uden tvivl accelerere udviklingen i salget af hybrid- og elbiler. Med det følger en radikalt anderledes værdikæde for salg og leasing af biler i Danmark, som forhandlerne uden rettighed omhu risikerer at blive skrevet fuldstændig ud af.

Tesla bliver i dag solgt uden om det traditionelle forhandlerled og primært via nettet. Ingen kan være i tvivl om, at fremtidens elbiler bliver solgt via webshops, og at den fremtid nu er rykket væsentligt tættere på efter statsministerens udmelding. Forhandlerne går derfor en fremtid i møde, hvor de stille og roligt mister hele deres kundegrundlag, og hele eftermarkedet kommer til at overgå til rene værksteder, som servicerer elbiler med en offensiv marketingindsats.

Hvis forhandlerne skal sikre sig en plads på fremtidens webdrevne elbilsmarked, skal de hurtigst muligt sætte en krog i de kunder, der køber bil hos dem i dag.

Forhandlernes udfordring er nemlig, at et salg langtfra er ensbetydende med, at kunden kommer igen. Faktisk er det sådan, at 64 pct. af alle kunder finder nye værksteder at få serviceret deres bil på efter et køb. Den krog, forhandlerne skal sætte i deres kunder, er en serviceaftale. Med en serviceaftale bliver forhandleren adviseret, når kunden skifter benzinbilen ud med en elbil, og forhandleren kan konvertere serviceaftalen til den nye elbil.

Forhandleren sikrer sig dermed den attraktive serviceforrentning og kan tilbyde nye ekstra services som f.eks. battericheck, batterigaranti, garanti mod uopladet batteri osv. Siden introduktionen af automobilen i Danmark for 120 år siden har bilforhandlerne forsømt at skabe loyale kunder via en serviceaftale. Nu har de 12 år på en brændende platform.