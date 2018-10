Regionernes fremtid og styringen af sygehusene er igen til debat.

Om de fem regioner skal nedlægges, som Peter Skaarup fra DF foreslog her i JP forleden, er en politisk afgørelse. Men i Djøf vil vi gerne advare mod forestillinger om, at man med en ny struktur kan fjerne al administration og dermed opnå »en mærkbart forbedret dagligdag for de såkaldt varme hænder, der er trængt tilbage af djøf’ere«, som der står i indlægget.

Det er en myte, at djøf’erne er ved at fortrænge andre faggrupper.

Hvis man kigger i Danmarks Statistiks register over beskæftigede lønmodtagere, kan man se, at der i 2017 var 118.202 årsværk i regionerne. Blot 2.974 var djøf’ere. Det svarer til en andel på 2,5 pct.

Siden 2008 er der sket en stigning på næsten 10.000 årsværk i regionerne. Langt hovedparten er blevet besat af sundhedsfagligt personale som læger og sygeplejersker – og kun få stillinger af djøf’ere og andre akademikere.

Uanset hvilken struktur for sundhedsområdet man vælger, er der fortsat brug for administration og ledelse af sygehusene, styring af de milliardstore budgetter, sikring af patienternes rettigheder, planlægning og udvikling af de administrative arbejdsgange osv.

I Djøf er vi af den dybe overbevisning, at alle faggrupper yder et uundværligt bidrag til en effektiv offentlig sektor, der hver dag kæmper for at give borgerne den bedst mulige service.