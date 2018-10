Jeg har både på tv og i aviser hørt og læst om endnu et helt uforståeligt tilfælde af uheldig omgang med statens midler. Jeg finder det helt uacceptabelt, at en offentlig institution overhovedet kan eksistere som en “hullet si”, uden at nogen som helst undrer sig over dette. Medarbejdere, chefer i det pågældende område må “sidde på deres hænder” for ikke at tale om revisionen for pågældende område.

Jeg er udmærket klar over, at der går mange penge gennem systemet, men statsinstitutioner har vel også en form for bogholderi, hvor hver enkelt udgift og indtægt skal bogføres. En hvilken som helst virksomhed i Danmark har pligt til at registrere såvel udgifter som indtægter, hvorfor det er helt galimatias, at ovenstående kan ske.

Der må være bare lidt intelligente personer i Danmark, som kan få ansættelse inden for statens område, således at slige ting ikke kan ske.