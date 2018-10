De Radikales mening om statsministeren: Der er en tale-Lars og en handle-Lars

Åbningen af Folketinget er altid en festlig dag. Og også statsministeren tale gav anledning til smil og glæde.

Men igen viser dette år, at der er en tale-Lars og en handle-Lars. For åbningstalen, som jo næsten var radikal med 1 million grønne biler, en bedre start på livet til vores børn og ønsket om et tættere samarbejde i Europa, var endnu en understregning af, at der findes to versioner af vores statsminister. Ham, der taler. Og ham, der handler.

Tale-Lars vil have bedre integration og mere udenlandsk arbejdskraft. Men to dage efter talen vil handle-Lars ikke gøre noget, før Kristian Thulesen Dahl har sagt ja. Og selvom det går bedre i Danmark end i lang tid, og vi får færre asylsøgere end i lang tid, siger handle-Lars på regeringens vegne nej til kvoteflygtninge.

Fem flygtninge til hver kommune burde være en overkommelig integrationsopgave, hvilket Venstre-borgmestre på stribe også åbner armene for. Men for handle-Lars tæller internationale aftaler og sund fornuft ikke. Her tæller kun Dansk Folkepartis gunst.

Løkke: Ni ud af ti flygtninge er her permanent

Men handle-Lars stopper ikke her. Selv om der kommer færre flygtninge end i mange år, selv om de flygtninge, som kommer, kommer i arbejde som aldrig før, og selv om vores virksomheder mangler arbejdskraft, indleder handle-Lars alligevel forhandlinger med Dansk Folkeparti om at sende flygtninge, der arbejder i Danmark, hjem.

Imens taler tale-Lars om at hente mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Det hænger ikke sammen. Så kære tale-Lars, skulle vi ikke tage at gøre de gode ord til virkelighed? Lad være med at lade Dansk Folkeparti dræbe dit mod. Ude i virkeligheden mangler Danmark mennesker, der kan tage fat. Både ved samlebåndet, ved hospitalssengen og på plejehjemmet. Hver en dansker, hver en flygtning og hver en udenlandsk medarbejder tæller.

Når vi står et sted, hvor alle råber på arbejdskraft, er det et ekko af årene lige før finanskrisen. Her stak politikerne også fingrene i ørerne, da virkeligheden kaldte om behovet for arbejdskraft. Og det endte med en overophedning af økonomien. De job, der forsvandt først, var ikke direktørernes eller de højtlønnedes, men de faglærtes og de lavestlønnedes.

Det vil vi Radikale gerne forhindre sker igen. Så læs dette som en invitation, tale-Lars: Vi skal bringe Danmark fremad. Det kan vi kun, hvis vi tør se virkeligheden i øjnene. Og finder rigtige løsninger på virkelighedens og hverdagens problemer. Tør vi, kan vi. Find modet til at gøre ord til handling.