”Førende eksperter” og Danmarks Naturfredningsforening oplyser, at landbruget udleder kolossale mængder af CO 2 , og derfor agiterer de gang på gang for, at landbruget skal reducere dets CO 2 -udslip.

Kunne vi så ikke samtidigt få oplyst, hvor stor en mængde CO 2 landmændenes marker optager fra atmosfæren, når planterne vokser som følge af fotosyntesen – og endda frigiver den livsvigtige ilt. Jeg synes, at dette helt overses i argumentationen.

Mon ikke en frodig mark – f.eks med majs – tager meget CO 2 ud af atmosfæren end nogen brakmark, hvorfor det er meget bedre at dyrke nogle afgrøder, der suger en masse CO 2 ud af atmosfæren end at ligge brak.

Hvis man en dag i industriel skala kunne efterligne fotosyntesen, kunne vi måske komme i den situation, at vi kommer til at mangle CO 2 .