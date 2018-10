Lars Christian Lilleholt, minister for energi, forsyning og klima, ønsker klimamærkning på dagligvarer. Så kan forbrugerne se, hvor meget CO 2 -udslip varen er skyld i m.m. 24 mio. kr. er der sat af til projektet. Vi må have en ny regering. Hvad med halalmærkningen? De danske forbrugere er jo tvunget til at købe halalcertificerede dagligvarer – vi kan ikke engang fravælge varerne, de er jo netop ikke mærkede.

Det ville da være rimeligt, at regeringen først fik dette problem løst. Halalcertificeringen er et meget større problem. Tænk, at vi i Danmark, et kristent land, skal støtte en religion/ideologi, der ligger os så fjernt. En fjendtlig religion, der ønsker os det ondt. Halalafgiften går til Muslim World League, Saudi-Arabien m.fl. Det vil sige til opførelse af moskeer i Danmark.

Støtte til Saudi-Arabien? Se lige igen i dag, hvad saudierne er med i. Det skal vi da ikke støtte? Hvordan kan regeringen gå med til det, og hvor længe finder vi os i det? Det må være danskerne frem for muslimerne. Mennesket før religion.

Vi er så meget til grin i vores land. Tænk, at tusindvis af mennesker gik i procession for Kim Larsen – al ære for det. Det ville være rart, hvis lige så mange viste respekt for vores land.