Da nedbrydningen af forskellige former for plast er tæt på det umulige, er spredningen i omgivelserne og især havene problematisk. Det har betydet fund af massevis af mikroplast overalt, og især forekomsten i fødekæden vækker bekymring.



Det har lige nu fået den reaktion, at man tror at kunne fjerne en stor del af problemet ved at mindske brugen af plastemballage. Det vil i første omgang give andre problemer og dertil næppe nogen løsning. For i hele verden vil der altid være en vis værdi i brugt plast; enten kan det genbruges, eller også har det som olieprodukt en brændværdi.

Det er formentlig klogere at se på udsmidningen fra skibe, når det gælder beholdere. Og den voldsomme forekomst af mikroplast kommer uden tvivl fra tilsætningen af netop bittesmå plastkugler i tandpasta og håndrens. De går lige igennem alle filtre og ender enten i havet eller muligvis i landbrug. Men for fabrikanterne af rensemidlerne er det smart at tilsætte mikropolykugler i stedet for dolomitkalk. Måske lidt for smart, synes vi andre.