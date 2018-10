Efter statsministerens opfattelse skal det efter 2035 kun være lovligt at sælge nuludledningsbiler i Danmark. Jeg gad nok vide, hvor han vil skaffe sådan nogle? Det kan ikke være elbiler; de drives jo af elektricitet, som for ca. 90 pct.s vedkommende laves på kraftværker, som bruger kulstofholdigt brændsel, og efter ca. 10-20 pct. ledningstab kan tankes fra en stikkontakt eller en ladestander.

Ikke engang en pedalbil drevet af en rugbrødsmotor opfylder betingelserne, da den energi, som vi bruger til at bevæge os, i alt væsentlighed opstår, ved at kulstof fra maden forbindes med ilt optaget af lungerne og resulterer i udånding af kultveilte (CO 2 ), brintbiler kan måske klare testen.

Det kunne være morsomt, hvis en eller anden regnede ud, hvor meget kultveilte (CO 2 ) et kraftværk udleder, for at en elbil kan køre 100 km.

For almindelige biler er det jo oplyst i alle reklamer.