Debat: Finanslovsforslag brænder broer til fremtiden

De gymnasiale uddannelser er en kæmpe succes, som regeringen ikke vil vide af. Sådan må man tolke regeringens forslag til finanslov for 2019, hvor der lægges op til fortsatte nedskæringer på uddannelse. Det er en kurs, som kun gør skade, uanset hvordan man ser på det.



Nedskæringerne, som blev indledt i 2016, har allerede svækket uddannelsernes kvalitet. Relationen mellem lærer og elev er afgørende for elevens udbytte af undervisningen, og derfor er det selvsagt ikke ligegyldigt, hvor mange elevers udvikling den enkelte lærer skal varetage. Langt over 1.000 undervisere er allerede blevet skubbet ud af sektoren som konsekvens af de senere års nedskæringer. Skolerne er for længst inde og save i knoglerne, og næste år vil det kun gå fra galt til værre, hvis finanslovsforslaget vedtages.



Regeringens kurs vil desuden skabe et mere ulige og uddannelsesopdelt Danmark. Kvaliteten falder afgørende på alle institutioner, men visse steder – typisk i det samme såkaldte Udkantsdanmark, som regeringens udflytningsplaner i øvrigt skal forestille at styrke – vil nedskæringerne decideret true nogle skolers eksistens. Borgere uden for de store byer vil dermed få ringere adgang til gymnasiale uddannelser. Er det, hvad borgmestrene i det nord-, vest- og sønderjyske drømmer om, når de f.eks. skal forsøge at fastholde eller tiltrække skatteborgere, som ønsker, at deres børn kan gå i gymnasiet?

Betyder nedskæringerne så i det mindste, at samfundet sparer penge? Nej. Vi ved faktisk, at uddannelse helt entydigt er en god forretning for såvel den enkelte som for samfundet – også i de tilfælde, hvor man bygger en erhvervsuddannelse oven på en gymnasial. Den økonomiske strammerpolitik fungerer derimod som i julesangen: ”Når du strammer garnet ...”.



Der er ingen brændende platform, som kræver nedskæringer på de gymnasiale uddannelser. Regeringen er derimod i færd med at sætte ild til de unge generationers, og dermed samfundets, broer til fremtiden.