I sin åbningstale i Folketinget hævdede statsminister Lars Løkke Rasmussen, at regeringen nu giver erhvervsuddannelserne et betydeligt løft med de penge, man nu afsætter til området. Venstres politiske ordfører gentog påstanden under Folketingets åbningsdebat.

Som mangeårig underviser på Grenå Handelsskole vil jeg hævde, at løftet om at styrke erhvervsskolerne har man hørt mange gange tidligere – for mange gange. For sandheden er, at erhvervsskoleområdet gennem mange år har lidt under besparelser og nedskæringer – trods politikernes pæne ord om erhvervsskolernes store samfundsmæssige betydning. Dette kommer tilsyneladende til at gentage sig også denne gang trods de fine ord fra statsministeren.

Her er nogle tal og kendsgerninger, som måske kan belyse situationen for erhvervsuddannelserne: Det er en kendsgerning, at regeringen over de næste fire år vil afsætte 2 mia. kr. til at styrke erhvervsuddannelserne – heraf skal de 600 mio. kr. dog gå til tiltag uden for erhvervsskolerne – først og fremmest skal de gå til folkeskolen, der skal styrke elevernes interesse for erhvervsuddannelserne, hvilket forhåbentlig ad åre kan få flere til at vælge erhvervsskolerne. Så er der 1,4 mia. kr. tilbage direkte til erhvervsskolerne – fordelt over fire år – altså frem til 2022.

En kendsgerning er det endvidere, at erhvervsskolerne fra 2019 til 2022 skal spare 2 pct. årligt – et samlet beløb på 1,3 mia. kr. En yderligere kendsgerning er det, at den kvalitetspulje på mellem 150 og 170 mio. kr., som erhvervsskolerne har fået de senere år, den har regeringen tilsyneladende ikke tænkt sig at forlænge efter 2019.

Lad os se erhvervsuddannelse med de unges øjne

Det samlede resultat bliver, at regeringen frem til 2022 vil fjerne i alt 1,9 mia. kr. fra erhvervsskoleområdet via de 2 pct. årlige besparelser og via fjernelsen fra 2019 af pengene fra kvalitetspuljen. Samtidig vil regeringen tilføre erhvervsskolerne 1,4 mia. kr. – og det samlede resultat bliver så et minus på ca. 500 mio. kr., som skolerne vil have mindre, end de ville have haft uden de 2 pct. nedskæringer og uden fjernelsen af pengene fra kvalitetspuljen.

Når man skal bedømme erhvervsskolernes økonomiske forhold, er der endvidere en række forhold, man bør tage i betragtning. Eksempelvis er det vigtigt at huske, at skolernes tilskud jo er taxameterbestemt – skolerne får et årligt beløb pr. elev. Flere elever betyder flere penge, færre elever færre penge. De seneste år er elevtallet på erhvervsskolerne faldet – og det betyder jo så automatisk, at tilskuddet er faldet. Det kan mærkes ude på de enkelte skoler og har betydet, at skolerne de seneste 3-4 år har måttet fyre ca. 350 lærere. Dette fører til dårligere kvalitet.

Udsultningen har ført til faldende kvalitet på mange skoler, og med faldende kvalitet ønsker færre unge at tage en erhvervsuddannelse – en ond cirkel. Udsultningen har ført til faldende kvalitet på mange skoler, og med faldende kvalitet ønsker færre unge at tage en erhvervsuddannelse – en ond cirkel.

Hertil kan man så sige, at når en skole får færre elever, ja så har den ikke brug for så mange penge til undervisningen. Det er forkert. Får en skole f.eks. 10 elever færre end sidste skoleår, mister den ca. 700.000 kr., men udgifterne falder ikke tilsvarende. Måske sidder der 2-3 elever færre pr. klasse i det nye skoleår, men det betyder jo ikke, at udgiften til undervisningen falder tilsvarende. Heller ikke udgifter til husleje, rengøring, udstyr m.m. falder – måske falder kun udgiften til bøger, men dem har skolen formentlig nok af i forvejen.

Debat: Danmark har brug for flere håndværkere og færre akademikere

Desuden mister skolerne ofte elever i løbet af skoleåret – måske et par elever pr. klasse. Dette betyder automatisk, at tilskuddet falder, da pengene jo følger eleverne. Men udgiften til undervisningen bliver ikke mindre. Klassen skal jo stadig undervises, og lærerlønnen, der udgør den største del af skolernes udgifter, er den samme. Udgifterne til husleje og til udstyr er den samme. Derfor har erhvervsskolerne samlet set et efterslæb, der går år tilbage – deres økonomi er blevet udhulet dels på grund af faldende elevtal og dermed faldende taxametertilskud, dels på grund af omprioriteringsbidraget. Udsultningen har ført til faldende kvalitet på mange skoler, og med faldende kvalitet ønsker færre unge at tage en erhvervsuddannelse – en ond cirkel. Et andet væsentligt forhold, der er værd at nævne, når man diskuterer erhvervsskolernes økonomiske forhold, er den kendsgerning, at erhvervsskolerne i mange år af politikerne har været udset til at sørge for, at restgruppen af unge på ca. 25 pct., der ikke får en ungdomsuddannelse, nu får en uddannelse.

Men at uddanne de 25 pct. mindst uddannelsesparate unge koster ekstra penge til små hold, bedre vejledning, flere mentorer og flere hjælpelærere. Desuden må man antage, at frafaldet er større blandt denne gruppe unge, og frafald rammer som tidligere nævnt skolerne økonomisk hårdt.

Derfor er det ekstra trist, at netop erhvervsskolerne har været ramt af nedskæringer, for det går ud over de mest udfordrede unge, der fortjener en ekstra håndsrækning i form af bedre skolegang, end den de er blevet tilbudt. Og trist er det, at regeringen giver indtryk af, at den nu styrker erhvervsskolerne, når kendsgerningen er den, at det modsatte er tilfældet.