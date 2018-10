Fredag den 28. september 2018 må gå over i historien som værende én af politiets og politiets efterretningstjenestes (PET) sorteste og mørkeste dage. En dag, der klart overgår Tibet-sagen i forkerte beslutninger og fejlvurderinger på grund af mangel på kvalificeret dømmekraft hos de ledende personer i politiet.

Politiet vælger at lukke store dele af landet ned, fordi man har mistanke om, at specifikke personer er i fare. Man må gå ud fra, at politiet ved, hvem disse personer er, og hvor de opholder sig.

Hvorfor skal det så bevirke, at store dele af landet trafikalt lukkes ned og en rigtig stor mængde mennesker generes? Hvorfor lægger politiet ikke bare en beskyttelsesring om disse kendte – måske truede – personer?

I stedet for blev vi præsenteret for et flere timer langt dilettanteri af en menneskejagt i bedste Sam McCloud-stil, hvor en svensk Volvo og en fynsk landsby blev involveret uden overhovedet at have noget som helst at gøre med den af politiet påståede alvorlige kriminalitet.

En uge efter miseren har offentligheden endnu ikke fået en plausibel forklaring på noget som helst. Ét er, at vi i Danmark skal være ”værter” for interne iranske opgør, hvor vi sætter samfundet i stå og ofrer store ressourcer på at forhindre disse fremmede i at slå hinanden ihjel.

Noget andet er, at det er absolut utilstedeligt, at politiet sammen med PET ikke kan levere den danske befolkning og offentlighed en ordentlig og redelig forklaring på en fejlslagen indsats, og som et absolut minimum gav den danske befolkning en uforbeholden undskyldning. Det er ikke kun ynkeligt. Det er også meget pinligt.