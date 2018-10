Vi lever i en populistisk tid i Europa. Der er tale om et vendepunkt for de demokratiske lande, hvis fremtid afhænger af reaktionen på denne udfordring. I så henseende er det vigtigt at gøre op med den alt for forenklede vision, som medierne er eksponenter for – populisme fremstillet som slet og ret demagogi – og i stedet anlægge et analytisk perspektiv. Jeg slår til lyd for, at man følger den argentinske politiske filosof Ernesto Laclau, der definerer populisme som en måde at konstruere det politiske på ved at opstille en politisk grænse, som deler samfundet i to lejre, der appellerer til mobilisering af ”folket” mod ”eliten”. Det er imidlertid vigtigt at erkende, at ”folket” og ”eliten” ikke er essentialistiske kategorier. De bliver altid konstrueret diskursivt, og de kan antage forskellige former. Derfor er det nødvendigt at skelne mellem forskellige former for populisme.



Med det som udgangspunkt bør den seneste fremkomst af populistiske former for politik i Europa ses som en reaktion på den aktuelle postdemokratiske fase i liberaldemokratisk politik. Postdemokrati er resultatet af adskillige fænomener, der i de senere år har påvirket den situation, som demokratiet udøves i. Det første fænomen er, hvad jeg har foreslået at kalde ”postpolitik”; det betegner udviskningen af politiske grænser mellem højre og venstre. Det er produktet af den konsensus, der er opstået mellem partierne på centrumhøjrefløjen og centrumvenstrefløjen, om forestillingen om, at der intet alternativ er til neoliberal globalisering. Ud fra at ”modernisering” var nødvendig, accepterede de diktater om globaliseret finansiel kapitalisme og de begrænsninger, som det sætter for statslig indgriben og almindelige retsprincipper. Den rolle, der indtages af parlamenter og institutioner, som giver borgere mulighed for at påvirke politiske beslutninger, blev drastisk reduceret. Den opfattelse, som var kernen i det demokratiske ideal – folkets suverænitet – blev skrinlagt. Når der i dag tales om ”demokrati”, sigtes der kun til det, at der er valg, og til forsvaret af menneskerettigheder.

Disse ændringer på det politiske plan fandt sted inden for rammerne af en ny ”neoliberal” hegemonisk udvikling, der var karakteriseret ved en form for regulering af kapitalismen, hvori den finansielle kapital spiller en afgørende rolle. Konsekvensen har været en eksponentiel stigning i ulighed, der ikke kun har påvirket arbejderklassen, men også en stor del af middelklassen, der er havnet i en forarmelses- og prekariseringsproces. Man kan derfor tale om reel “oligarkisering” af samfundet.

På denne baggrund – social og politisk krise – er der dukket en række forskellige populistiske bevægelser op, som forkaster postpolitik og postdemokrati. De hævder at give folket den stemme tilbage, som eliten har lagt beslag på. Uanset de problematiske former, som nogle af disse bevægelser måtte antage, er det vigtigt at være opmærksom på, at der hos mange af dem findes legitime demokratiske forhåbninger. I adskillige europæiske lande har populistiske partier på højrefløjen sat sig på forhåbningen om at genvinde suveræniteten. Ved hjælp af en fremmedfjendsk diskurs, der ekskluderer indvandrere, som betragtes som en trussel mod den nationale velstand, konstruerer disse partier et ”folk”, hvis stemme kræver et demokrati, der som mål udelukkende har at forsvare interesser, som næres af dem, der betragtes som ”sande nationale”. Det er fravær af et narrativ, der kan udgøre et andet sprog, som kan udtrykke modstanden mod de nuværende postdemokratiske forhold, der forklarer, at højrepopulisme giver genlyd i flere og flere sektorer i samfundet. I stedet for at deres krav diskvalificeres, skal de udtrykkes på en progressiv måde, hvor modstanderen defineres som sammenstillingen af kræfter, der styrker og fremmer det neoliberale projekt.

Det er på høje tid at erkende, at hvis man vil bekæmpe højrepopulismen, virker moralsk fordømmelse og dæmonisering af dens tilhængere ikke. Det er en strategi, der virker direkte mod hensigten, fordi den forstærker almindelige menneskers negative indstilling over for eliten. De forhold, som de har sat på dagsordenen, skal man tage fat på ved at tilbyde dem en anden løsning; en, der kan mobilisere fælles følelser i retning af lighed og social retfærdighed. Den eneste måde, hvorpå man kan forhindre, at højrepopulistiske partier opstår, og gøre front mod dem, der allerede eksisterer, er ved at konstruere et nyt ”folk”, som sætter en venstrepopulistisk bevægelse i gang, der er modtagelig for de mange demokratiske krav, som eksisterer i samfundet, og hvis mål er at give udtryk for dem i en progressiv retning.

For at kunne leve op til den udfordring, som den populistiske bevægelse udgør for demokratiets fremtid, er der behov for udvikling af venstrepopulisme. Dens mål bør være etablering af en kollektiv vilje, der skaber synergi mellem sociale bevægelsers mangfoldighed og politiske kræfter, og hvis mål er øget demokrati. Hvis man antager, at talrige sektorer i samfundet lider under resultatet af finansialiseret kapitalisme, er der potentiale til, at denne kollektive vilje får en tværgående karakter og bliver hegemonisk eller fremherskende.

Venstrepopulisme bliver stedse mere udbredt på den europæiske venstrefløj, og det seneste år har vi set en lovende udvikling i den retning. I Frankrig fik Jean-Luc Mélenchon et fremragende resultat ved præsidentvalget i 2017, og blot et år efter at være blevet dannet sikrede hans parti, La France insoumise, sig mandater i parlamentet. Selv om partiet kun har 17 mandater, står det for den primære opposition mod Emmanuel Macrons regering. I Storbritannien har Labour under Jeremy Corbyns ledelse brudt med Blair-dagsordenen og fik takket være aktivistbevægelsen Momentum et uventet godt resultat ved parlamentsvalget i 2017. I begge tilfælde har den populistiske strategi givet partierne mulighed for at hente stemmer i sektorer, der var tiltrukket af højrefløjspopulister: Mélenchon hos Front National og Corbyn hos Ukip.

I modsætning til den opfattelse, at populisme er en forvanskning af demokrati, som alle de kræfter, der ønsker at forsvare status quo, forsøger at indføre, er der ingen tvivl om, at venstrepopulisme i dagens Europa udgør den mest hensigtsmæssige politiske magtfaktor i henseende til at forny og udvikle vore demokratiske idealer.