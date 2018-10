Skarp analyse af fhv. minister: Partistøtteordningen har katastrofale følger for folkestyret – partimedlemmer er ligegyldige

Fiskeriminister mv. Eva Kjær Hansen har sammen med sin spindoktor skrevet en bog om folkestyret – eller vel mest om Folketingets arbejdsform, og den er sikkert værd at drøfte løbende.

Jeg må indrømme, at en af de ting, som jeg med stigende opmærksomhed og ligefrem bekymring ser på i så henseende, er aktualiseret af de meget store annoncer, som bl.a. Venstre og Socialdemokratiet har indrykket på det seneste. Venstre bærer vist prisen for de største.

Når jeg ser de meget store annoncer, tænker jeg: Hvad mon sådan et helsides opslag koster? Nu ved jeg jo, at det ikke er medlemmerne, der betaler direkte med deres medlemsbidrag. Nej, det er partierne. Og det er her, min frustration begynder:

Efter at støtteordningen til Folketingets valgte partier blev vedtaget under Erling Olsen som formand for Folketinget, udløser et folketingsvalg en klækkelig pose penge til hvert parti udmålt efter, hvor stort partiet er. Dermed kommer skatteborgerne i al almindelighed til at betale.

Debat: Med den ene hånd og med den anden hånd

Det må være godt – og rart – for partierne, at de dermed har penge til at betale sekretærer, spindoktorer, partiets drift samt altså diverse omkostninger, f.eks. til markedsføring. En markedsføring, som jo skal forsøge at holde medlemmerne i folden og skaffe nye vælgere til – gerne fra de andre partier.

Men det får medlemmerne i virkeligheden ikke andet ud af, end at de får evt. en annonce eller en anden publikation stukket ud. Hverken det ene eller det andet får medlemmerne eller vælgerne til at føle, at de er tættere på deres parti.

De seneste år har det grundet den finansieringsform, der nu er den almindelige, fuldstændig kappet den direkte forbindelse til medlemmerne.

Medlemmernes bidrag betyder ikke noget for, at partierne kan køre i det daglige.

I tidligere tider satte medlemmernes villighed til at betale deres kontingent en naturlig begrænsning på partiernes udfoldelsesmuligheder. Der kan let i dag argumenteres for, at disse medlemsbidrag ikke kan opretholde eller udvikle en moderne partiorganisation.

Tidligere var lokalbestyrelser, kredsbestyrelser, amtsbestyrelser og alle deres medlemmer, der på deres mange møder arbejdede for at udvikle politik, livsnerven i partierne. Disse fora er i meget høj grad nedlagt. Tidligere var lokalbestyrelser, kredsbestyrelser, amtsbestyrelser og alle deres medlemmer, der på deres mange møder arbejdede for at udvikle politik, livsnerven i partierne. Disse fora er i meget høj grad nedlagt.

Men ordningen får katastrofale følger for forholdet mellem partierne og deres medlemmer og for politikerne og deres vælgere. Sammenhængen bliver alt for sporadisk. Og medlemskortet bliver ligegyldigt. Også fordi ordningen ødelægger betydningen af det lokale foreningsarbejde, som burde være den naturligste måde for partierne og de folkevalgte at hente daglig inspiration.

Eva Kjær Hansen og hendes spindoktor ønsker sig flere offentlige penge til partierne for at sikre, at de kan anskaffe den nødvendige medhjælp, som kan være med til at styrke de folkevalgtes politikudvikling.

Men det er den gale vej at gå. Det vil kun øge afstanden til de medlemmer, der måtte føle, at det er vigtigt, at de er med i partiet og derfor køber et medlemskort.

Hvis medlemmerne ikke føler, at de har indflydelse gennem deres medlemskort på den politik, der skal føres, men derimod føler, at politikken udvikles fra central side og så yderligere kastes i hovedet på dem via store, skatteyderbetalte annoncer, så går det galt med vores folkestyre.

Minister: Politikernes troværdighed er så lille, at det udgør et demokratisk problem Venstres Eva Kjer Hansen foreslår, at Folketingets politikere lukker sig inde og ikke kommer ud igen, »før vi har fundet ud af, hvordan vi får noget mere værdighed tilbage i Folketinget.«

Tidligere var lokalbestyrelser, kredsbestyrelser, amtsbestyrelser og alle deres medlemmer, der på deres mange møder arbejdede for at udvikle politik, livsnerven i partierne. Disse fora er i meget høj grad nedlagt, hvorfor i øvrigt mange tidligere meget aktive partimedlemmer, der bare gik og gjorde en frivillig indsats for partierne, nu føler sig totalt overflødige.

Det er synd for det, der engang var en vidt forgrenet folkelig bevægelse, uanset hvilket af de gamle partier de repræsenterede.

Der er i høj grad værd at overveje for partierne, om disse fora ikke burde genoplives. Det synes måske lige meget, så længe det går fremad for partierne, at disse folkelige kræfter ikke ligger som vækstlag for det daglige arbejde. Men den dag, det begynder at blive svært for partierne, er det givetvis vigtigt at have dette netværk af frivillig indsats intakt.

Det er prisværdigt, at Eva Kjær Hansen har skrevet sin bog, men et godt venneråd vil være: Kære Eva, ikke flere akademikere og andre ansatte til at erstatte det folkelige arbejde.