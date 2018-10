Det klinger en anelse hult i mine ører, når Venstre, bakket op af arbejdsgiverorganisationerne, i sit nye udspil om udenlandsk arbejdskraft understreger, at vi bliver nødt til at sætte beløbsgrænsen ned for at kunne skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det forstår mine sydeuropæiske kollegaer ikke, som ofte taler om, hvordan arbejdsløsheden i deres lande er kritisk. Jeg synes derfor ikke, at argumenterne fra Venstre hænger sammen. For mig at se er det blot endnu et forsøg på at skaffe billig udenlandsk arbejdskraft.

Lige nu er der tæt på fire millioner mennesker i hele EU med en videregående uddannelse, der leder efter et job. Lige en gang til – det er altså en kvalificeret arbejdsstyrke på næsten 4 millioner. Hvorfor er det så umuligt at skaffe medarbejdere i Danmark?

Inden vi sætter beløbsgrænsen ned, så virksomhederne får en ny måde at underbyde arbejdsmarkedet på, synes jeg, vi skal bruge af de muligheder, der allerede eksisterer i dag. At vi så samtidig viser lidt europæisk solidaritet og hjælper de mange millioner EU-borgere, der ikke kan få et ordentligt arbejde, ja det er bare en ekstra bonus.

Vi har i EU allerede skabt muligheder for, at virksomheder nemt og sikkert kan skaffe kvalificeret arbejdskraft. Der findes en veletableret jobportal, Eures, i EU, hvor mange ledige søger arbejde i hele Europa. Danske virksomheder vælger desværre sjældent at slå job op her.

Vi kan ikke komme uden om, at uddannelser i Spanien er mere sammenlignelige med danske end eksempelvis indiske. Jeg kan derfor ikke lade være med at tænke, at de måske hellere vil have arbejdskraft fra Thailand end Spanien, fordi en thailænder ikke stiller de samme krav om løn eller arbejdsvilkår. Jeg synes, at Venstre og arbejdsgiverorganisationerne skal stoppe deres klagesang og først begynde igen, når de har gjort et reelt forsøg.