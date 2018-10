Valgkampen kører allerede nu for fuld udstødning, og i den anledning har vor statsminister, Lars Løkke Rasmussen, sat sin højre fod på speederen til den grønne omstilling og bebudet, at brændstofdrevne biler og køretøjer skal været udfaset i 2030.

Der er jo lang tid til, og meget kan jo nå at ske til den tid; så hvorfor vente? Statsministeren kunne jo stille sig forrest på den grønne bølge og starte med at skrotte alle de blankpolerede ministerbiler, også kaldet limousiner; og vi kender dem jo, tyske, når det er bedst, Mercedes, BMW, Audi, og fra kongehuset med Daimler, Rolls Royce osv.

Vi bør vel alle sætte et kryds i ”fremtidskalenderen” ud for år 2030, og så må tiden vise til den tid, om den grønne politik gik i opfyldelse – eller om der alligevel ikke lister en benzindreven- eller dieselbil rundt et eller andet sted i kongeriget. For grøn omstilling gælder vel også uden for Danmarks grænser, eller? Ja, er hele den globale bilindustri mon med på idéen?