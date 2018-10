DSB lukker toiletterne på 18 stationer. En optælling fra Passagerpulsen viser, at der kun er toiletter på 79 ud af 315 stationer. DSB arbejder på at effektivisere driften, så de på sigt kan køre uden tilskud fra staten. Adgang til toiletter er ifølge passagertilfredshedsundersøgelser ikke det mest afgørende element i rejseoplevelsen – pålidelighed, tryghed og mulighed for læ scorer højere.

Når DSB ikke er kontraktligt forpligtet til at tilbyde toiletter på stationerne, er det et oplagt område at spare på. Eller er det? Toiletlukningerne har givet anledning til debat. På Korsør station er der efter lokalt pres fundet en løsning, så passagererne stadig kan komme på toilettet. I Kalundborg er der ikke fundet en løsning, og både de lokale kioskejere og passagererne på stationen må finde sig i urinlugt, fordi det ikke er alle, der kan holde sig, indtil toget kommer.

Mon ikke at urinlugt på stationen påvirker passagerernes rejseoplevelse negativt – uanset om de selv har behov for et toilet på turen? Er toiletlukningerne i det lys en god strategi for den største togoperatør i Danmark? Og er det rimeligt?

At benytte et toilet, når man har brug for det, er afgørende for de fleste menneskers oplevelse af værdighed. En undersøgelse fra Passagerpulsen viser, at henholdsvis 48 pct. og 66 pct. af passagererne over 60 år mener, at toiletter er vigtige på små og mellemstore stationer.

For nogle er adgang til toiletter faktisk afgørende. Det gælder hver 10. dansker mellem 5 og 90+, som rammes af inkontinens. Når der ikke er adgang til toiletter på stationerne, afskærer det en gruppe fra overhovedet at vælge toget. På flere stationer er der samarbejde med både kommuner eller private erhvervsdrivende. I Korsør er det kioskejer Bente Cilleborg, der driver toilettet i samarbejde med DSB, og i Ballerup er det kommunen, der har taget opgaven på sig.

Samarbejder med andre aktører giver også mulighed for at skabe liv i de flotte, gamle stationsbygninger. Butikker eller kulturtilbud i stationsbygningerne skaber mere tryghed. Der er god inspiration at hente i for eksempel Holland, hvor der er investeret i at gøre stationer multifunktionelle og trygge.

Der er behov for at gøre op med kassetænkningen og sætte turbo på nye løsninger, så alle kan – og mange gerne vil – bruge den kollektive transport.