At kolportere de værste floskler om folkevalgte politikere er ikke en seriøs avis værdig. Og det var præcis, hvad JP gjorde på lederplads under overskriften ”EU’s største fjende er Europa-Parlamentet”. Fordi de siddende 751 medlemmer, heraf er vi 13 danske, modtager (en god) løn og tillæg i et system fra fortiden. Et flertal anført af de to store grupper i parlamentet, de konservative og socialdemokraterne, har desværre besluttet, at medlemmernes udgifter til kontorhold, de såkaldte blyantspenge, fortsat ikke skal revideres af parlamentets administration.

Jeg mener, at der skal laves et nyt og gennemskueligt system, som alle medlemmer indretter sig efter. Det arbejder vi for i den liberale gruppe i parlamentet. Men vi har desværre ikke flertal. Endnu.

JP ved udmærket, at det er vælgerne, som med deres kryds ved næste års Europa-parlamentsvalg beslutter, om der skal ske en forandring eller ej. Alligevel turer JP’s anonyme lederskribent frem med populistisk dundertale, som ikke har til andet formål end at skabe forargelse og tage os politikere til indtægt for noget, som vi på ingen måde forsvarer eller bakker op om.

JP mener: EU's største fjende er Europa-Parlamentet

Lederskribenten anfører endvidere, at der ikke er nogen, der er så langt væk fra borgerne som medlemmerne af Europa-Parlamentet. Og argumenterer med, at det er få, hvis overhovedet nogen, som kan navnene på de 13 danske.



Jeg kunne spørge den anden vej, om hvor mange der mon kan JP’s redaktørrække? Eller navnene på 25 pct. af folketingsmedlemmerne, regionsrådsmedlemmerne eller bare en enkelt pct. af kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Jeg kunne også spørge, hvad navnegenkendelighed overhovedet har med noget som helst at gøre?

I min bog handler politik i Europa som i Danmark om, at de folkevalgte politikere får noget fra hånden, som gavner lokalt, regionalt, nationalt og i Europa. Hvis navnegenkendelighed er så vigtig, kunne avisen passende begynde at berette om vores arbejde, som har langt, langt større effekt og betydning for JP’s læsere end folketingsmedlemmernes. I så fald ville navnegenkendeligheden såmænd nok komme af sig selv.

I en tid hvor det europæiske samarbejde befinder sig i sin største krise. Hvor især de europæiske stats- og regeringschefer skylder varige løsninger på flygtninge- og migrantsituationen, som kun kan løses i fællesskab, men ingenting sker, fordi Lars Løkke og hans kolleger sidder på deres hænder.

Folk dør, og EU’s fremtid er truet. Ja, så mener JP, at det er vigtigere at udskamme folkevalgte som unionens største trussel. Putin er åbenbart en ren spejderdreng. Det er ikke en seriøs avis værdigt.