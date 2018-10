Debat: Italien og Østrig viser vejen i Europa

Historiker Michael Böss mener, at jeg i min kronik forleden og i min nye bog ”Gensyn med fremtiden” forsvarer en autoritær nationalkonservatisme. Det er forkert. Jeg ønsker ikke at leve under et Orbán-lignende styre. At ungarerne vælger den vej, må vi derimod respektere. Central- og Østeuropa har andre traditioner.

Jeg anerkender derimod Viktor Orbáns forsvar for den nationale suverænitet og kulturelle homogenitet. Det er fremtiden for Europa, også for os i det mere liberale Vesteuropa. Omsat til realpolitik betyder det en afvisning af EU’s diktater om f.eks. fordeling af migranter og flygtninge. Ligesom det betyder et stop for indvandring fra muslimske lande og asylbehandling i Europa. Det betyder reelt en suspendering eller omfortolkning af de overnationale aftaler og konventioner, der underminerer nationalstaten.

Er det muligt at gøre alt dette inden for en vesteuropæisk orden? Det håber jeg så sandelig. Og tror det faktisk stadig. Italien og Østrig viser vejen mod et konservativt Europa.