Debat: Giv regionerne flere opgaver

Det forlyder, at regionerne skal lukkes – hvilket alle sundhedsfagfolk advarer imod. Regionerne har gjort det godt; kommunerne er for små og staten for fjern til at kunne løfte opgaven, derfor vil det være en rigtig dårlig udvikling.

Men nu, hvor vi så alligevel har fået diskussionen, vil vi gerne komme med et radikalt indspil – så vi kigger på, om regionerne har de rette opgaver. Nogle skulle måske fjernes, og andre føres til.

Selvfølgelig skal regionerne beholde den specialiserede sygehusbehandling. Her har man opnået landvindinger i behandling, f.eks. så danskerne ikke længere dør af kræft på ventelisterne og minimale ventelister.

Men vi skal klart have kigget på organiseringen af den nære sundhed – vi skal frem til, at flere borgere (særligt de ældre og kronikerne) skal holdes sunde og hjælpes i eget hjem og hos egen læge. Her er der også er brug for en støttende indsats for at sikre sundhed og dagligliv. Det opgave bør først og fremmest løses med udgangspunkt i kommunen.

Dermed kunne frigives kræfter og midler til at give regionerne nye opgaver: Miljøtilsyn og det specialiserede handicapområde ligger skidt hos kommunerne, som hver især har for få af opgaverne til for alvor at få ekspertise på områderne.

Ligesom dele af beskæftigelsespolitikken og uddannelsespolitikken på ungdomsuddannelserne er oplagt at lægge som et regionalt ansvar.

Det skal ikke handle om at bevare regionerne for enhver pris, det skal handle om at få varetaget opgaverne til borgernes bedste. Det håber vi, at Folketingets partier kan enes om. Kig fordomsfrit på opgaverne – måske er bedste løsning en anden, end I først troede.