Når finansministeren inden for et par måneder præsenterer en aftale om finansloven for 2019, bør det være med sænkelse af afgiften på slik og chokolade som ét af initiativerne. Det er der flere gode grunde til.



For det første vil en lavere afgift gøre det mindre attraktivt at handle illegalt med chokolade og slik. Det er tydeligt i gadebilledet, at den illegale handel med slik og chokolade eksisterer i bedste velgående. Og man kan godt forstå, at kriminelle sjæle fristes til at skifte spor fra hash til Haribo, når afgiften udgør 25,97 kr. pr. kg – og det er endda uden moms.

Selv alverdens dyre kontrolforanstaltninger er ikke nok til at komme dette til livs. Den eneste rigtig effektive måde at bekæmpe den illegale handel på er at sænke afgiften.

Og helt ærligt: Som forbruger giver det altså bare en bedre smag i munden at have købt sin plade chokolade eller sin pose slik på redelig vis, og når man ved, at varen har været forsvarligt behandlet.

En anden god grund til at sænke afgiften på slik og chokolade er, at det vil være med til at gøre det mindre interessant at grænsehandle slik og chokolade – hvad enten det er i Tyskland eller Sverige. Skatteministeriets seneste skatteøkonomiske redegørelse viser med al tydelighed, at grænsehandlen lever og har det godt.

Grænsehandlen falder - men én ting køber vi mere af

Vi kan godt forstå, at danskerne udnytter mulighederne for at købe billig slik og chokolade syd for grænsen eller på den anden side af Øresund. Her er der ikke afgift på søde sager og i tillæg en lavere moms på nydelsesmidler.

Ville det ikke være meget bedre, at indkøbene i stedet foregik lokalt og understøttede den lokale dagligvarehandel? De høje forbrugsafgifter er derfor konkurrenceforvridende for danske butikker og svækker vækst- og udviklingsmulighederne i lokalsamfundene.

En tredje god grund til at sænke afgiften på slik og chokolade er, at afgifter og moms ikke umiddelbart forklarer størrelsen på forbruget af slik og chokolade. Når man sammenligner med vores naboer er det i hvert fald interessant, at hver dansker nyder flere søde sager end tyskerne og englænderne – lande, hvor der ikke er afgift på slik og chokolade og med lavere momssats.

Der er derfor ingen grund til at tro, at forbruget vil boome herhjemme, hvis afgiften sænkes. Det vil faktisk bare gøre det billigere at være dansker.

Ville det ikke være meget bedre, at indkøbene i stedet foregik lokalt og understøttede den lokale dagligvarehandel? Ville det ikke være meget bedre, at indkøbene i stedet foregik lokalt og understøttede den lokale dagligvarehandel?

Danskernes indtag af kræs og søde sager er i overvejende grad bestemt af kultur og vaner, og der er næppe nogen grund til at tro, at børnene spiser en ekstra pose fredagsslik, eller at forældrene tager tre marcipanbrød mere til aftenkaffen, hvis afgiften sænkes.

Der er altså flere gode grunde til at sænke afgiften på slik og chokolade. Og det bekræftes af Skatteministeriet selv, der i den skatteøkonomiske redegørelse har regnet på det samfundsøkonomisk optimale – det såkaldt balancerede – afgiftsniveau.

Her er konklusionen, at afgiften er for høj. Det vil derfor være ansvarligt politisk håndværk at få sænket afgiften på slik og chokolade og bragt den ned på et normaliseret niveau. Det ligger lige til højrebenet, når der skal slås en knude på finansloven inden længe.