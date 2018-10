De Konservative og Liberal Alliance har forud for næste valg gjort det til en mærkesag at få afskaffet arveafgiften. De kalder den uretfærdig og har til lejligheden kaldt den for »dødsskat«.



Hvornår er en skat retfærdig? Er det retfærdigt, når en almindelig lønmodtager skal betale knap halvdelen af lønnen for sit arbejde i indkomstskat? Er det retfærdigt, når pensionisten skal betale 25 pct. oveni for de to kg kartofler og farsen til frikadellerne?

Al skat skal naturligvis være rimeligt begrundet i hensynet til almenvellet, og man kan bestemt godt diskutere, om det nuværende skatteniveau er det rigtige, og hvorvidt den offentlige sektor har en passende størrelse. Hvis skatteniveauet skal ned, foretrækker jeg dog klart, at det er grundsatsen for indkomstskatten, der skal ned, eller momsen.

Hvis et hus, der skal arves, er købt for 2 mio. kr. og på grund af den generelle samfundsudvikling nu kan sælges for 8 mio. kr., synes jeg ikke det er urimeligt, at samfundet skal have en del af kagen.

Det er nok heller ikke tilfældigt, at forslaget om arveafgiftens afskaffelse kommer fra to partier, der står særlig stærkt i de velstillede områder i hovedstaden.