Når flygtninge i dag kommer til landet, er vores forventninger klare. De skal indgå i et arbejdsfællesskab, hvis de har mulighed for det.



Så sent som for to år siden var vores forventninger til de nytilkomne flygtninge minimale. De blev praktisk talt alle sammen parkeret på passiv forsørgelse uden krav til deres jobsøgning.

Kommunerne vurderede kun 5 pct. af de nytilkomne flygtninge som jobparate. Blandt andet med den begrundelse, at de ikke kunne opfylde kravene til jobsøgning.

Men det ændrede en trepartsaftale mellem DA, LO og regeringen på. Aftalen vendte vores integration af de nytilkomne fuldstændigt på hovedet.

Manglende sprog er ikke længere en barriere til job, og langt flere flygtninge kommer nu ud i virksomhederne som en del af deres aktivering.

Hvor det tidligere var 5 pct., som blev vurderet jobparate, er det i dag 75 pct. Og resultaterne har været overvældende. Siden begyndelsen af 2016 er andelen af nye flygtninge i job mere end fordoblet fra 20 pct. til 43 pct.

Aftalen indeholdt flere konkrete initiativer. Et af dem, vi er mest stolte af, er etableringen af en historisk unik ordning – integrationsgrunduddannelsen (IGU). Kort sagt er IGU’en en kombination af uddannelse og arbejde. Det er et forløb, der varer to år, og som har overenskomstfastsat løn på elevvilkår.

I skrivende stund er over 1.600 flygtninge startet i et sådant forløb, og en ny evaluering viser udbredt tilfredshed hos både virksomheder, kommuner og IGU’erne selv, bl.a. fordi IGU ses som en rigtig god trædesten ind til arbejdsmarkedet.

Gennem de seneste to år i snit er der startet mere end to flygtninge om dagen i et nyt IGU-forløb. Det kan være som buschauffører, andre steder arbejder IGU-eleven i køkkenet, i parken eller på kontoret. De udfører et arbejde og forsørger sig selv.

Vores trepartsaftale viser, at når regeringen og Folketinget inddrager DA og LO i samfundets store, tværgående udfordringer, så kan vi finde løsninger, der virker.

Når vi skal evaluere og justere IGU-ordningen i løbet af dette efterår, så møder vi også politikerne med et klart ønske og en forventning om at fortsætte den IGU-ordning, der entydigt bidrager positivt til at sikre flygtninge job. Vi har i fællesskab fundet en model, der ikke bare virker. Vi har fundet en succes. Den succes skal selvfølgelig fortsætte.