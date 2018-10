Jeg har fulgt debatten om vindmøllerne langs med den jyske vestkyst. Det er rystende, at vore politikere tillader, at man ødelægger det mest attraktive ved Danmark – vore herlige kystlandskaber. Det skal ske netop der, hvor der færdes flest mennesker.

Politikerne siger, at fire kilometers afstand er acceptabel. Har de mon været ude ved havet for at kontrollere, hvordan en afstand på fire km virker fra kysten? Det er overraskende at opleve. Vi får at vide, at man lige skal tage den med ro og afvente resultatet. Det er da nok lidt for sent. De kan jo ikke fjernes igen sådan lige.

Jeg vil hævde, at danskerne er blevet misinformeret med fejlagtige visualiseringer før stillingtagen.

Det er tankevækkende, at både England og Tyskland placerer mølleparker 35-50 km ude i havet, så det kan altså godt lade sig gøre at skaffe grøn energi uden at gøre uoprettelig skade. Hvorfor skal vi i Danmark acceptere, at vore kyster spoleres af disse “monsteranlæg”? Hvorfor accepterer vi kortere afstand?

Det ser ud til, at Vestkysten ganske langsomt bliver afgrænset af et ”stakit” af roterende monstre. De næste parker skal placeres 15 km ude, men de skal længere ud. Investorerne skal betale fra møllesoklen og ind til land, hvorefter Elnet tager over. Det er måske den egentlige grund til, at svenske Vattenfall nu kan spolere meget værdifulde strækninger langs med Vestkysten – der, hvor der opholder sig allerflest turister i store perioder af året.