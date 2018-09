Brasilien har i de seneste 10 år set en kraftig stigning i voldsforbrydelser med dødelig udgang. Antallet af mord er i gennemsnit steget fra knap 48.000 til 62.000 om året. Samlet svarer det til, at over en halv million mennesker er blevet dræbt på de 10i år.

Derfor er det ikke underligt, at sikkerhed og bekæmpelse af kriminalitet er et af de helt store temaer op til det kommende parlaments- og præsidentvalg den 7. oktober.

Der er flere forklaringer på de høje drabsrater. I 2016 udbrød der krig mellem de største narkokarteller. Efter en del år med relativ fred blandt kartellerne kæmper de nu en blodig kamp om magten over narkotikahandlen i grænseregionerne, særligt i de nord- og nordøstlige dele af Brasilien. Det er i disse regioner, at våben og stoffer bliver smuglet ind og ud af landet, særligt kokain, der passerer igennem Brasilien til Europa, Afrika og Asien.

Samtidig er Brasilien selv en af verdens største forbrugere af både kokain og crack. Den anden centrale faktor er, at de forskellige tiltag mod kriminalitet ikke har virket. Tiltagene er gennemført af politiske partier på tværs af det politiske spektrum, men fælles for dem er, at de har givet politiet lov til at anvende hård fysisk magt, og at de har medført flere fængslinger. Det har ikke blot været en fiasko i forhold til at bekæmpe kriminaliteten, men har ligefrem været med til at øge volden og usikkerheden i landet.

Et godt eksempel er Rio de Janeiro. Da antallet af skudepisoder i byen nåede op på 3.477 på et halvt år, satte den føderale regering i begyndelsen af 2018 militæret ind for at patruljere de mange voldsplagede slumkvarterer. Men soldaternes tilstedeværelse har kun medført mere vold, og i de seks måneder, der har fulgt interventionen, har der været 4.850 skudepisoder. På pressemødet, hvor forskere fra Rios universitet fremlagde statistikken, udtalte koordinator Silvia Ramos, at »hvis vi fortsætter i dette tempo, vil 1.600 mennesker være blevet dræbt af politiet ved årets udgang. Indtil nu har rekorden været 1.330. Det siger meget om en sikkerhedspolitik, når politiet selv hæver niveauet af overdreven brug af magt, som i forvejen var meget højt.«

Et andet eksempel er São Paulo, hvor myndighederne har prioriteret at bekæmpe de små fisk i narkomiljøet kombineret med flere fængslinger. Ifølge en undersøgelse foretaget af Brasiliens justitsministerium nåede det samlede antal fængslede personer i Brasilien 726.712 i juni 2016 – det er den tredjestørste fængselsbefolkning i verden, kun overgået af USA og Kina. I São Paulo har de mange fængslinger betydet et marked for medlemsrekruttering til narkokartellet Primeiro Comando da Capital (PCC). Samtidig har man forsøgt at svække kartellet ved at sprede de højtstående medlemmer på tværs af mange fængsler, men det har blot fået gruppen til at ekspandere endnu mere. PCC er i dag den største narkokriminelle organisation i Sydamerika.

Flere af præsidentkandidaterne lover øget brug af magt fra politiets side og hårdere straffe, men forslagene er blot mere af det samme, og mange vælgere er trætte og frustrerede over volden og usikkerheden.

Frustrationerne er med til at give præsidentkandidaten Jair Bolsonaro vind i sejlene. Hans retorik om at ”møde vold med vold” vinder genklang hos mange brasilianere, der i manglen på alternativer vælger til en kandidat, der lover at gå endnu mere radikalt til værks. Bolsonaro er kendt for at forsvare det brasilianske militærdiktatur og brugen af tortur. Han har udtrykt beundring for statsledere som Chiles Pinochet og den filippinske præsident Duterte, sidstnævnte ansvarlig for tusindvis af udenretslige drab i sin’krig mod stoffer. FN’s højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Reid al-Hussein, har for nylig udtalt, at Bolsonaros retorik kan anspore dele af den brasilianske befolkning til at begå voldshandlinger.

Imens kandidaterne diskuterer, hvad de vil gøre for at komme volden til livs, er kampagner på begge sider af de politiske fløje selv blevet ramt af angreb. To gange i henholdsvis marts og april blev kampagnebusser og tilhængere af det brasilianske arbejderparti PT beskudt. I august blev et kampagnekontor for det venstreorienterede parti PSOL angrebet af en mand, der med skarpladt pistol i hånden råbte ’Jair Bolsonaro’, og den 6. september blev Bolsonaro selv udsat for knivattentat, men er uden for livsfare.

ligger Bolsonaro i spidsen med omkring 30 pct. af stemmerne. Den meget populære tidligere præsident Lula da Silva fra det Brasilianske arbejderparti PT stod i mange måneder til at få flertal, men hans kandidatur blev erklæret ugyldigt på grund af en kontroversiel dom for korruption. Lulas kandidatur er nu overtaget af Fernando Haddad, der med sloganet”Jeg er Lula”, ligger side om side med centrum-venstre-kandidaten Ciro Gomes. Forventningen er på nuværende tidspunkt, at Haddad og Bolsonaro vil gå videre til anden runde af præsidentvalget, men mange brasilianere er stadig uafklarede, og alt kan ske i de sidste dage op til valget.

Frida Gregersen er ph.d.-studerende ved DIIS og Institut for Antropologi ved Københavns Universitet. Hun forsker i urban vold og narkokriminalitet, bl.a. i Brasiliens storbyer.