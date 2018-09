Debat: Der er brug for et løft af de frie forskningsmidler

Offentlige midler til forskernes egne idéer er de senere år blevet nedprioriteret i en sådan grad, at der nu må siges at være egentlige huller i systemet til finansiering af forskere, der har mod på at kaste sig over ny, risikovillig forskning af høj kvalitet. De mange små, risikovillige forskningsbevillinger, forskere kan søge gennem Danmarks Frie Forskningsfond, er svundet ind – faktisk til det laveste niveau siden fondens etablering.



Om få uger går Folketingets forskningsordførere i forhandlingsrummet for at lande en aftale om en reserve på 958 mio. kr. Det giver en gylden mulighed for at balancere forskningsinvesteringerne med et budskab om, at forskernes originale idéer holder universiteterne inde i videnkapløbet og bidrager til forskning af høj kvalitet som fundament for fremtidens politiske prioriteringer.

Især yngre forskere og forskere midt i karrieren er trængt. Med en gennemsnitlig bevillingsstørrelse på 2,6 mio. kr. har Danmarks Frie Forskningsfond en særlig betydning for vækstlaget, som får mulighed for at afprøve originale forskningsidéer for relativt små beløb Især yngre forskere og forskere midt i karrieren er trængt. Med en gennemsnitlig bevillingsstørrelse på 2,6 mio. kr. har Danmarks Frie Forskningsfond en særlig betydning for vækstlaget, som får mulighed for at afprøve originale forskningsidéer for relativt små beløb

Offentlige, risikovillige investeringer i forskernes egne idéer er vigtig for en sund forskningsøkologi i bevægelse, fordi forskning af højeste kvalitet er eftertragtet imellem nyfra private og offentlige fonde i ind- og udland og mellem udbytterige samarbejder med offentlige og private virksomheder.

Leger dit barn med en usynlig ven? Det er ikke noget problem, men faktisk gavnligt for deres udvikling

Universiteterne er i den sammenhæng en fast bastion i forskningens fødekæde, hvor de nye forskningsidéer kan udvikle sig til større satsninger. På Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet er forskningen inden for kvanteteknologi vokset til et internationalt epicenter oven på årtiers grundlagslagsskabende fri forskning i mange små forskellige tempi – det er blot ét eksempel ud af mange.

Samtidig bidrager forskernes frie idéer til danske universitetsforskere topplacering i den internationale konkurrence om viden, fordi konkurrencen om de offentlige forskningsmidler skærper talenter og idéer.

Sidst, men ikke mindst har ny forskning i verdensklasse stor betydning for forskningsbaseret uddannelse, som klæder kommende kandidater på med den nyeste viden, så de kan fungere som højtkvalificerede læger, ingeniører, jurister, kemikere, it-arkitekter osv. i samfundet.

Fra de forskningsintensive erhverv i Danmark, der absorberer ny viden og indgår samarbejde med offentlige forskere, lyder det også, at et højt forskningsfagligt niveau herhjemme er afgørende for at kunne ansætte kvalificerede kandidater fra ind- og udland.

Samfundsfordelene er mange og budskabet er enkelt. Hvis vi vil den banebrydende forskning, skal balancen i de offentlige forskningsinvesteringer genskabes. Vi har desværre set en tendens til at nedprioritere risikovillige penge til stærke idéer. På den måde vælger vi os langsomt, men sikkert ud af det globale videnkapløb og målet om fremragende uddannelse og forskning. Det har Danmark ikke nogen interesse i.

Novozymes jagter nyt væksteventyr Kerneforretningen i Novozymes er under pres, fordi forbrugerne i de store vestlige markeder vælger billigere vaskepulver. Enzymgigantens ledelse er ved at tænde lunterne til nye vækstraketter, som skal løfte salget.

Især yngre forskere og forskere midt i karrieren er trængt. Med en gennemsnitlig bevillingsstørrelse på 2,6 mio. kr. har Danmarks Frie Forskningsfond en særlig betydning for vækstlaget, som får mulighed for at afprøve originale forskningsidéer for relativt små beløb i en tid med rift om voksende bevillingsstørrelser hos offentlige og private fonde.

Historisk har statens forskningsbudget til fri forskning ligget væsentligt højere end i dag. I 2009 udgjorde de frie konkurrenceudsatte forskningsmidler 0,075 pct. af bruttonationalproduktet. De udgjorde i 2017 kun 0,045 pct. svarende til en reduktion på 40 pct.

Derfor er der brug for et løft af de frie forskningsmidler. De skal i hvert fald ikke have mindre plads som andel af den samlede forskningsreserve – og gerne mere. Målet må være, at finanslovsbevillingerne balanceres fornuftigt til at kunne prioritere idéer af høj kvalitet tilstrækkeligt, så der er noget at bygge på i fremtiden. Danske universiteter er verdensførende på områder, som ikke havde set dagens lys uden de frie forskningsmidler.