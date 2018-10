Nu må hele den øvrige, civiliserede verden vel snart have fået nok af de katolske præsters forlorne sexliv. De nøjes desværre ikke med ”gør-det-selv” sexteknik, nej, de forgriber sig på vores drengebørn. En af de seneste afsløringer er 3.700 ofre i Tyskland



Indrømmet; den forlorne katolske kirke og dens præster har aldrig været min kop the. Og selv er jeg da også døbt og konfirmeret i den danske folkekirke. Dog senere udmeldt, bl.a. fordi den ikke tolererer, at mennesker er født forskellige og med forskellige meninger om religion. Heldigvis er jeg født som ”middel normal”.

Således binder man mig ikke en hvilken som helst religionshistorie på ærmet.



Hvorfor nu dette udfald mod den katolske kirke og dens forlorne præster? Simpelthen fordi dens grundholdning og asketiske leveregel nærmest skriger til himlen af falskhed, dobbeltmoral og viljen til magt over uskyldige mennesker i deres menigheder.



Forsker: 3.677 børn blev udsat for sexmisbrug i katolske kirker

For os, der kender Maslows behovspyramide, er det fuldkommen indlysende, at den katolske kirkes love og leveregler ikke kan efterleves af mennesker; født af kød og blod.

Det er totalt meningsløst, umenneskeligt og ikke praktisabelt.

Ethvert menneske har behov for et sexliv, og derfor rangerer sexbehovet så højt i behovspyramiden. Og hvis Maslow har ret med sin behovspyramide, er der også evidens for, at hele den katolske kirkes grundfundament er bygget på et naturstridigt paradoks.

Men måske er mange af de katolske præster i virkeligheden homoseksuelle, hvad meget tyder på. Så fred være med det. Men så bør de naturligvis også træde frem.

Det har mange homoseksuelle gjort. Og netop på denne måde har de gjort deres liv og måde at leve på legitim.



Men desværre præsenteres vi for den ene sexskandale efter den anden. I Irland, Australien, Holland og Tyskland og mange andre delvist katolske landes præster verden over. De har desværre valgt at leve efter den katolske kirkes vanvittige doktrin. De har desværre valgt at leve deres sexliv både i dølgsmål og ved at forgribe sig på vores børn.

Skamfuld kardinal siger undskyld: 3.677 mindreårige blev sexmisbrugt af gejstlige - hver sjette blev voldtaget Den katolske kirke i Tyskland er rystet over 60 års seksuelt misbrug af mindreårige, viser en ny rapport, som kirken selv står bag.

For nylig var det så de katolske præster i Tyskland, der blev taget i deres synd. 3.700 tilfælde er afsløret. Men mon ikke det kun er toppen af isbjerget? At tænke sig: Er det da ikke ganske uhyrligt, at katolikkerne ikke kan sende deres børn i kirke, uden de skal udsættes for sexmisbrug?

Nu bliver det så spændende at iagttage, om den katolske kirke vil slippe nogle af deres mange milliarder dollars løs.

At tro, at det vil være muligt for katolske præster at leve uden sex, er kun en illusion. Derfor kommer den katolske kirke kun af med ”sexondet” ved at proklamere ophævelse af præsternes cølibat. At tro, at det vil være muligt for katolske præster at leve uden sex, er kun en illusion. Derfor kommer den katolske kirke kun af med ”sexondet” ved at proklamere ophævelse af præsternes cølibat.

Det ville være en værdig måde at få aflad på. I den katolske kirke har man jo netop haft tradition for, at man kunne betale sig fra sine synder.



Spændende, om den ”moderne” pave vil træde i karakter og således ændre sin doktrin til præsternes sexliv, så det bliver som vi andre kødeliges.

At tro, at det vil være muligt for katolske præster at leve uden sex, er kun en illusion. Derfor kommer den katolske kirke kun af med ”sexondet” ved at proklamere ophævelse af præsternes cølibat.

Ellers vil overgrebene fortsætte igen, igen.