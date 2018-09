Intet parti kan se sig fri for en del af ansvaret for problemerne i Skat. Også Socialdemokratiet skulle have gjort mere for at vende skuden, da vi sidst sad i regering. Kristian Jensens katastrofale reform af Skat har skabt en række pligtopgaver, som den nuværende regering er blevet nødsaget til at reagere på. Det handler blandt andet om gældsinddrivelsen, opstramning af reglerne på udbytteområdet oven på svindelsagen og udvikling af nye it-systemer. Både disse opgaver og en stribe andre skal ordnes. Men der er tale om skal-opgaver, som ikke i sig selv kan rette op på de åbenlyse problemer, som den vedvarende udsultning af Skat har ført med sig.

For sandheden er, at hvis tilliden til Skat skal genoprettes, er det ikke nok at slukke brande. Tabet af skatteindtægter er for stort og eksemplerne på fusk, snyd og fejl for mange. Alligevel er der i løbet af de sidste tre år sket alt for lidt. Vi har måttet trække regeringen til truget for at indgå aftaler. Og i mange tilfælde har vi måttet etablere flertal uden om regeringen for at få tingene til at ske. Det gælder den (alt for lille) aftale om styrkelse af skattekontrol, den styrkede indsats mod brug af skattely, tiltag mod social dumping og sort arbejde osv. Men nu er vores tålmodighed med regeringen brugt op.

Vi kan ikke stiltiende se til, mens tiltroen til vores fælles skattevæsen nu igen skrumper. Derfor er vores budskab, at regeringen skal bruge finansloven til en markant styrkelse af skattevæsenet med formålet: at mindske tabet af skatteindtægter på 25-30 mia. kr. årligt, at øge risikoen forbundet med svindel og fusk, og at øge tilliden fra danskerne til, at vores fælles skattevæsen fungerer som den afgørende institution under vores velfærdssamfund, som det er.

Skattegælden fortsætter sin himmelflugt. Gælden er steget til 108 mia. kr. Den oplevede opdagelsesrisiko er styrtdykket. Det pibler frem med sager om kædesvig, fusk med bilafgifter og snyd i små- og mellemstore virksomheder. Skattegælden fortsætter sin himmelflugt. Gælden er steget til 108 mia. kr. Den oplevede opdagelsesrisiko er styrtdykket. Det pibler frem med sager om kædesvig, fusk med bilafgifter og snyd i små- og mellemstore virksomheder.

Vores forøgede pres sker efter tre år, hvor det er blevet klart, at regeringen har misbrugt den såkaldte ”borgfred”, som et bredt flertal i Folketinget indgik umiddelbart efter regeringsskiftet i 2015. Dengang ønskede regeringen ”ro” om skatteforvaltningen. Det er desværre blevet tydeligt, at ro for skatteminister Karsten Lauritzen er at lade stå til, når det handler om at nedbringe tabet af skatteindtægter og styrke kontrollen med svindel og skattesnyd.

Overblik: Så grelt var det i Danske Banks estiske filial

Og resultaterne er ikke til at tage fejl af: Skattegælden fortsætter sin himmelflugt. Gælden er steget til 108 mia. kr. Den oplevede opdagelsesrisiko er styrtdykket. Det pibler frem med sager om kædesvig, fusk med bilafgifter og snyd i små- og mellemstore virksomheder.

Vi vil ikke holde hånden over en minister, der ønsker at lægge al diskussionen død og dække over sin finansministers tidligere fejl. Alle, der har fulgt skatteområdet siden centraliseringen af skatteforvaltningen i midten af nullerne, ved, at Kristian Jensen står som den hovedansvarlige minister for den fejlslagne kurs og filosofi for skattevæsenet, vi har set resultaterne af de seneste år. For at komme til bunds i skandalerne og ansvaret for de dybe problemer, blev der nedsat en kommission om Skat.

Det er sket med et flertal uden om regeringen og imod dens ønske. Nu sylter regeringen så kommissionen. Først i slutningen af 2018 – 18 måneder efter beslutningen om at nedsætte en kommission – forventer Skatteministeriet at have sendt de nødvendige dokumenter til kommissionen.

Vi er klar til at blive kigget over skuldrene. Og den tidligere S-R-SF-regering skulle klart have gjort mere for at rette op på problemerne oven på Kristian Jensens mange år i Skatteministeriet.

Vi tager medansvar. Og vi har drevet flere tiltag og bevillinger igennem indsatsen i Folketinget og i samarbejde med bl.a. DF og SF. Og vi vil fortsat samarbejde – også med regeringen. Men vi gør det nu klart, at uenigheden om, hvad der skal til for at få et effektivt og velfungerende skattevæsen, bliver en kampplads for os og et tema i valgkampen. Ligesom det vil være en central prioritering for en forhåbentlig kommende socialdemokratisk regering at styrke skattevæsenet og genskabe tilliden.

Når arbejdsro bliver til ikke at have ambitioner om markant at nedbringe tabet af skatteindtægter og skabe et mere effektivt skattevæsen – så kan vi ikke skrive under på en forståelse om ro længere.