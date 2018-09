Debat: Danmark bør anerkende Palæstina

Kun en officiel anerkendelse af Palæstina som ligeværdig stat og forhandler i fredsprocessen kan afslutte konflikten med Israel. Den nuværende situation fastfryser parterne i rollerne som besættelsesmagt og et besat folk, hvor Israel som våbenmagt er Palæstina overlegen. Danmark må tage medansvar og aktivt medvirke til, at reel fredsproces kan påbegyndes gennem anerkendelse af staten Palæstina.

135 FN-lande anerkender officielt Palæstina som stat, bl.a. Sverige og Island. Det er 70 pct. af alle FN’s medlemslande og 80 pct. af verdens befolkning. I Danmark har flere partier foreslået anerkendelse, men den officielle holdning er fortsat, at israelerne og palæstinenserne skal forhandle en løsning på plads, før Danmark anerkender Palæstina som stat.

Den israelske besættelsespolitik forhindrer freden. Jerusalem er omringet af israelske bosættelser, og staten Israel har med den nye forfatningslignende nationalitetslov erklæret Jerusalem for Israels hovedstad. Samme lov fastslår, at Israel pr. definition er en jødisk stat – alene for de jødiske indbyggere. Israel overtager uden retskrav flere jordbesiddelser, så Gaza-området ”slår revner” indefra langt ind i palæstinensernes boligområde. Volden er eskaleret med ulovlige bosættelser, ødelæggelse af palæstinensiske huse og udvisning af beboerne.

Danmark er pr. tradition blandt de fremmeste, når det gælder anerkendelse af retten til fred og selvstændighed og menneskerettigheder. Dansk støtte til humanisme og verdens fattige og undertrykte har opnået international anerkendelse og er blevet en integreret del af Danmarks internationale dna. Det forpligter, ikke mindst i forhold til at være global humanitær medspiller.

Derfor kan Danmark ikke længere overhøre retsløsheden, de åbenlyse overgreb og den manglende berettigede anerkendelse af et helt folk – og samtidig påstå, at det overordnede danske mål for Palæstina er at støtte realiseringen af en tostatsløsning samt skabe et fundament for en levedygtig palæstinensisk stat baseret på grænserne fra før 1967.

