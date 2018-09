Det var et vink med en vognstang, da Eva Kjer Hansen som noget af det første som landbrugets minister i 2015 med en kuglepen stregede vedtagelsen af ”10 mio. kr. til Biodiversitetsgårde, over fire år” ud af finansloven for 2015 – det var ellers vedtaget af et flertal i Folketinget, december 2014. Dermed markerede den nye regering sin politik: opretholdelse af støtte til bevarelse af truede oprindelige gamle danske husdyrracer på papiret, men med helt utilstrækkelige beløb i virkeligheden til seriøs professionel bevaringsavl, forestået af professionelle landmænd på rentable landbrug med underskudsdækning for notoriske driftstab i avl med gamle danske kvægracer – eksempelvis vores nationale røde danske ko, Rød Dansk Malkerace, RDM 1970.

I tiden indtil nu har regeringen brugt kræfter på at finde nye smutveje for opretholdelse af sin rent ud sagt ødelæggende politik på bevaringsavlsområdet, med et uhørt forbrug af mandetimer i embedsværket på at forsvare sin ellers åbenlyse nedbrydende bevaringspolitik, med det ene ophør efter det andet af landbrug med professionel populationsavl/flokavl med vore gamle danske kvægracer.

Vi kan ikke komme videre med sikring af disse unikke dyr, som vi endnu kan se resterne af på vore marker, lejlighedsvis! Det enestående genmateriale, som vi har liggende i Danmark fra disse dyr, og det, vi har på hånden fra sædbanken i Estland fra de samme dyr, forsvinder ud af hænderne på os.

Vores truede gamle danske husdyrracer reduceres for øjnene af os pga. manglende kvalificeret økonomisk støtte fra det offentlige og bureaukratisk spilfægteri i regeringskontorerne og deres institutioner. Stop det. Giv vor nationale røde danske ko og dens fætre og kusiner en chance, mens tid er.