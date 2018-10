Debat: Støtter det offentlige hvidvaskbank?

I denne tid overvældes man af oplysningerne om Danske Banks hvidvasksag. Aviserne og andre medier går i detaljer, og et billede af uhæmmet griskhed og ansvarsforflygtigelse tegner sig. Udlandet undrer sig, og store aviser som Financial Times og Wall Street Journal agter at grave dybere.

Som borger og skatteyder undres man, og mange erindrer, hvordan Danske Bank måtte beskyttes ved finanskrisen i 2008/2009.

En naturlig og nødvendig reaktion for bankens private kunder må blive, at man forlader banken, i håb om at mindre pengeinstitutter udviser en mere samfundsansvarlig adfærd.

I forbindelse med de mange avisartikler og oplysninger i tv er det kommet frem, at halvdelen af landets kommuner benytter Danske Bank. Måske er banken også den foretrukne for staten. Offentlige institutioner bør naturligvis udvise samme uvilje imod at benytte Danske Bank, og på denne måde kan der opstå et pres på banken, der vil kunne medvirke til en ændret og mere respektabel bankdrift.