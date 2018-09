Tak til præsident Top Gun, som har fået os europæere til at indse, at vi nu må stå mere sammen i EU. USA med Donald Trump i spidsen er et anderledes land, end vi har været vant til tidligere. Længe har vi kunnet forlade os på, at USA ville tage lederskab for den frie og demokratiske verden. Rage kastanjerne ud her og der, når det var nødvendigt, men det er slet ikke sikkert længere.

Meget tyder på, at USA også er ved at være træt af at være involveret i ofte udsigtsløse konflikter fjerne steder på kloden. Konflikter, som ofte ikke har noget med et ønske om demokrati og frihed at gøre. Snarere en i og for sig for os ligegyldig konflikt mellem selvbestaltede klanledere, der med én eller anden religion som mellemvej forsøger at tilrane sig magt og ikke mindst rigdom.

Med Trump breder sig en ”America First”-bevægelse, som nok først og fremmest er en kamp om at sikre amerikanske arbejdspladser til amerikanerne.

Højere grænsemure, toldsatser og en direkte salve mod halvdårlige kinesiske (kopi)produkter gør deres til, at vi ser et USA, som isolerer sig.

Europa og EU er udfordret på de indre linjer med brexit-bevægelser. På de ydre med et Afrika på vej over Middelhavet og slet ikke mindst med de nye og efterhånden meget stærke østeuropæiske EU-medlemmer, som desværre trækker EU i en uheldig konfliktskabende retning, primært rettet mod deres tidligere russiske ”venner”.

Europa og EU må i stedet stå sammen om det, vi er fælles om, freden, vores demokrati, vores kultur og vores lande.