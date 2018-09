Debat: Mens vi venter på ambulancen

3.971.780 kr. Eller knap 4 mio. kr. Så meget koster det Region Midtjylland at sige farvel til Lars Dahl Pedersen og Tove Kristensen, der indtil for nylig var hospitalsdirektør og sygeplejefaglig direktør på Hospitalsenheden Midt i Viborg.

Eller ca. det halve af hvad det koster at drive en ambulance i døgndrift afhængig af område. Når så håndtrykket til den netop fyrede regionsdirektør kommer frem i lyset, så er døgnambulancen nok længe betalt.

Jeg finder det dybt kritisabelt, at min hjemkommune, Hedensted, er den kommune i Region Midt, der har det dårligste serviceniveau, når det kommer til ambulancetjeneste. Vi har en servicegrad på 55,9 pct. ud af de 75 pct., som regionen forventer fra ambulanceudbyderne på en såkaldt kørsel A (fremme under 10 minutter). Dette har desværre været mere normalen end et særsyn de seneste 6-8 år.

To fratrådte regionsdirektører koster regionen næsten 4 mio. kr.

Man burde måske begynde at kigge indad på de lukrative kontrakter og gyldne håndtryk. Vi andre dødelige får såmænd kun vores normale hyre, hvis vi bliver fritstillet – eller skal arbejde i opsigelsesperioden. Man burde måske begynde at kigge indad på de lukrative kontrakter og gyldne håndtryk. Vi andre dødelige får såmænd kun vores normale hyre, hvis vi bliver fritstillet – eller skal arbejde i opsigelsesperioden.

Præhospitalet og ambulancetjenesterne har travlt med at dokumentere, at man i gennemsnit overholder den fastlagte servicegrad på 75 pct. i regionen. Men hvis man ligger alle procenterne sammen for hver kommune, så passer det slet ikke. Så er de på 73,35 pct.. Men mon ikke de nok kan forklare mig, at jeg ikke kan regne den ud, som de kan. Jeg har også kun en uddannelse som speditør, det er jo slet ikke på Djøf-niveau.

Selv om man ikke er djøfer, kan man nu nok regne ud, at når det kun er i syv af regionens 19 kommuner, at man overholder servicemålene, så er det skidt. Så er det faktisk 46,5 pct. af alle regionens borgere, der er påvirket i større eller mindre omfang.

Jeg finder det underligt, at regionen gennem en længere årrække blot »tager orienteringen til efterretning« og faktisk ikke gør mere. Regionen har den 30. maj i år fået en orientering om mulighederne for at forbedre responstiden. Den er for øvrigt også indstillet til at »blive taget til efterretning«.

Det fremgår af denne orientering, at den bedste løsning vil være flere ambulanceberedskaber. Men så koster det jo pludselig penge. Mellem 5 og 10 mio. kr. om året pr. ambulance. Det er jo mange penge, når man har brugt en masse på letbanen i Aarhus, fastholdelseskontrakter og på at fyre folk i tide og utide.

Jeg kan kun opfordre regionen til, at der skal strammes gevaldigt op. For lige nu er der ikke meget at råbe hurra for i min del af landet. Jeg er gevaldig træt af den laissez faire-holdning, der ofte hersker i den politiske verden. Det virker, som om man ikke kender ordsproget: Det er bedre at forebygge end at helbrede.