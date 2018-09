Jeg respekterer ikke, at statsminister Lars Løkke Rasmussen har genindført ordet ”ghetto” i regeringens officielle sprogbrug om de udsatte boligområder i Danmark, f.eks. i forslaget om at modvirke parallelsamfund i Danmark. Problemet er, at ordet stinker af jødehad. Ordet stammer fra Venedig, hvor ghettoen var det sted, hvor man spærrede byens jøder inde om natten for at forhindre dem i at blande sig med den almindelige befolkning. Når regeringen bruger ordet, siger man indirekte, at beboerne i f.eks. Gellerupplanen er lige så uønskede, som jøderne var frem til Anden Verdenskrig.

