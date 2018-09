Man er kommet frem til, at 1000-kronesedlen er den mest populære pengeseddel blandt kriminelle i Danmark, og den foreslås derfor afskaffet. Lad mig gætte på, at det herefter bliver 500-kronesedlen, der bliver den mest populære pengeseddel blandt kriminelle, så den må også afskaffes. Lad os afskaffe alle pengesedler. Problemet løst. Eller også skulle man måske gøre noget mere for at få fat på de kriminelle i stedet for at ”kriminalisere” pengene.

