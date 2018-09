Hvad er et løfte? Det er mange ting. Bl.a. et forsøg på at hindre glemsomheden i langsomt at fortære et oplagt sindelag og en strengt situationsorienteret beslutsomhed. For i den rette stemning er handlekraften stærk og ånden rede. Men kulisserne kan skifte og ændre tone fra lys til mørk – og landskabet forvandle sig fra fladt til stærkt kuperet, så viljestyrken bliver udfordret, og løfterne skal stå deres prøve.

Tiden går, og både vi og verden forandrer sig med. Men løfterne og for så vidt beslutningerne er menneskelige måder at fastholde tiden på en kontinuitet, der hæver os op over tidens foranderlighed. En tilstræbt evighed midt i tiden.

Vi ikke bare nærmer os, men befinder os i en både tro- og løfteløs tid. Moderne individualisme vil ikke forpligtes. Så mærker man nemlig heller ikke smerten ved at svigte. Vi ikke bare nærmer os, men befinder os i en både tro- og løfteløs tid. Moderne individualisme vil ikke forpligtes. Så mærker man nemlig heller ikke smerten ved at svigte.

Det fremhæver derfor mennesket som noget ganske særligt frem for dyrene og den umælende natur, at vi kan afgive løfter og pålægge os selv pligter.

Debat: Hele vores tilgang til livet rummer et enormt potentiale for stress

Da den højrøstede ateist og evolutionsbiolog Richard Dawkins (f. 1941) engang blev spurgt, hvilke etiske værdier evolutionslæren afgav til et samfund, pointerede han stærkt, at de var rent ud sagt ukristelige. Evolutionen og dens survival of the fittest (den stærkestes overlevelse) skal vi i et hvilket som helst samfund af mennesker trodse og bekæmpe med alle midler. Evolutionslæren er en beskrivelse af naturens historie. Ikke en adfærd til etisk kopiering.

For mennesket er et åndeligt væsen. Eller med Grundtvigs ord »et guddommeligt Experiment af Støv og Aand«. Og derfor kan vi også afgive løfter, træffe beslutninger og valg, så tiden ikke bare åndløst driver afsted med os. Som døde sild i et rindende vandløb.

Ved overgangen mellem oplysningstid og romantik formulerede Søren Kierkegaard sig også op mod både oplysningens hendøende rationalisme og romantikkens begyndende føleri. Han skrev bl.a.: »Du skal elske. Kun naar det er Pligt at elske, kun da er Kjerligheden for evig betrygget mod enhver Forandring; evig frigjort i salig Uafhængighed; evig lykkelig sikkret mod Fortvivlelse.« (Kjerlighedens Gjerninger, SV 12, s. 34).

Hvis det menneskelige sindelag og den stemning og det lune, som følger med, alene bliver gjort til målestok for sandhed og løgn, så ser verden ud, som den gør. Fuld af vilkårlig ondskab, tankeløshed og lutter tilfældigheder. Og ganske vist står ikke alting i vores magt at ændre på, men vi har stor magt og stort ansvar, som vi med vores løfter, valg og beslutninger kan holde os selv og hinanden fast på.

»Jeg nåede da lige at tænke, hvorfor kirken mon havde sådan et tilbud?« Eksperter ser gode grunde til, hvorfor et nyt socialt initiativ fra folkekirken kan ende med at blive et folkeligt comeback for kirken.

Vejen til en bedre verden går gennem løftet og pligten. Ikke gennem eskapismen og den bekvemme umyndiggørelse af os selv, der med salmedigteren Thomas Kingo viser sig ved, at »avind udøse(r) sin galde (…) og verden fulddrive(r) sit spil!«

Hvad man åbent har erklæret, måske ydermere i højtidelige vendinger, dét kan man også blive holdt fast på. Og i tilfælde af lige så åbenlyse brud blive konfronteret med og dernæst skamme sig. Og har man oplevet navnlig det sidste flere gange, ville det umiddelbart være fornuftigt, om man ophørte med at afgive løfter overhovedet.

På dén måde tror jeg, vi ikke bare nærmer os, men befinder os i en både tro- og løfteløs tid. Moderne individualisme vil ikke forpligtes. Så mærker man nemlig heller ikke smerten ved at svigte. Og nedskriver i det hele taget standarden for det menneskelige samvær.