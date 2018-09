Jeg købte for et stykke tid siden en T-shirt, hvorpå der står: “All you need is less”. Den er hvid med sort tryk, så du virkelig kan se, hvad jeg mener og står for. Det er en af de der statement-T-shirts. Svarer de ikke bare til en opdatering på Facebook eller et billede på Instagram?



Den T-shirt har sat en masse tanker i gang hos mig. Jeg har en Chloé-mærkevaretaske over skulderen. Den står i skarp kontrast til, hvad jeg signalerer. Jeg lyver på en måde. Hvis jeg skulle være med i “Vis mig dit køleskab”, ville jeg måske købe økologiske ting og emballage, som viser, jeg tænker på miljøet. Jeg køber lidt økologisk, men jeg bruger stanniol, plasticposer og mange andre ting. Hvor er min samvittighed? Er det at være menneske tæt forbundet med samvittighed? Kan vi leve med den?

Jeg vil gerne være og vise det bedste af mig selv. Er jeg den eneste, som udadtil vil vise: Jeg gør det rigtige – jeg er god? Jeg kender godt til konen i muddergrøften fra mig selv. Jeg vil ikke være den kone. Hun er grim indeni og udenpå. Jeg vil ikke være pave, men jeg vil gerne have en Moccamaster i stedet for den billige Melitta, jeg har, som egentlig er god nok. Det lyder beskedent, hvis det bliver ved kaffemaskinen. Det gør det bare ikke. Hvorfor spiller jeg lotto? Hvis jeg vandt, kunne jeg måske blive et miljøsvin. Nej, ikke ”måske”, jeg vil blive et svin – et mudret et. Hvis jeg havde penge, ville jeg rive vores hus ned og bygge et større. Jeg tænker også, jeg vil købe nye ting og blive nødt til at smide ud for at få plads til alt det, jeg egentlig ikke har brug for. Jeg synes ikke, jeg er grådig. Jeg er ikke god til at tage imod gaver. Jo livet, for det vil jeg aldrig få råd til. Er det at være grådig, hvis det gælder dit eget liv, og du ikke kan få nok, men bare vil have mere og mere? Jeg vil gerne være grantræet, som var smukt og stod godt i jorden. Havde det bare vidst, hvor god jorden var.

Det eneste, vi ikke kan bytte, få tilgodeseddel eller penge retur på, er livet. Den største gave, som ikke har kostet noget. Der følger heller ikke kvittering med, så der er ingen reklamationsret. Hvis lynlåsen ikke duer, må man finde ud af en måde, at bruge jakken på.

Jeg tænkte: Er det derfor, vi køber, bytter, sparer op og smider ud? Her bestemmer vi selv. Hvis vores liv er ved at slutte, eller vi har en dato – for eksempel på en operation, vi frygter – tror jeg, vi vil være glade for, hvis vi bare ville kunne få en lille smule mere. Er vi mere taknemmelige, hvis vi får lidt? Glemmer vi nogle gange at være taknemmelige, hvis vi har meget og tror, vi altid har i morgen?

Jeg har været bange for en operationsdato, og alt, som kan købes, var lige meget. Jeg kom igennem. Nu ville det da være skønt at vinde i lotto. Jeg tror, jeg har i morgen og til sommer. Jeg vil gerne til Frankrig. Jeg finder sikkert et marked med nogle flotte ting. Fransk porcelæn. Jeg har fade, som er gode nok, men jeg kan jo smide nogen ud for at få plads.

Er min T-shirt måske god nok? Jeg kan jo bare lade tasken være hjemme, men det kan jeg ikke, jeg synes jo, den signalerer stil.

Livet må være det eneste sted, hvor all you need is less er en løgn. Jeg tager aldrig den T-shirt på igen!